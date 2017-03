Élection présidentielle : les propositions sur l'UE vues par les jeunes du Gard

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans un mois, le 23 avril. Parmi les sujets qui divisent les candidats : l'avenir de l'Union européenne (UE). Dans le Gard, les jeunes français et européens oscillent entre indifférence et inquiétudes.

Entre les anti - Europe et les partisans d'une réforme en profondeur, l'Union européenne (UE), qui fête ses 60 ans ce samedi 25 mars, fait l'objet de multiples critiques de la part des candidats à l'élection présidentielle. La plus offensive sur cette question est Marine Le Pen. La candidate du Front national promet d'organiser un référendum sur la sortie de l'UE et de l'euro si elle est élue. A gauche, Jean- Luc Mélenchon n'exclut pas une sortie unilatérale des traités en cas d'échec des négociations avec les partenaires européens.

Une perspective qui inquiète Ilona, 19 ans, élève en prépa commerce au lycée Emmanuel d'Alzon à Nîmes : "l'Europe a des avantages et des inconvénients, mais d'un point de vue économique la France a besoin de l'Europe, on est le premier exportateur et premier importateur de produits européens."

La jeune fille, qui votera pour la toute première fois le 23 avril prochain, regrette que l'avenir de l'Europe n'occupe pas plus de place dans le débat public. "C'est loin l'Europe pour nous, on en parle très peu, c'est un concept abstrait, on ne sait pas vraiment à quoi servent les institutions européennes parce que ce sont les politiques nationales qui priment".

Un sentiment partagé par Lisa, 19 ans. Allemande, elle est volontaire en service civique pour l'année à Nîmes. "J'accompagne des sorties, je monte des projets multiculturels, j'ai l'occasion de rencontrer des gens différents, de découvrir des modes de vie différents et ça m'apprend beaucoup".

Les discours hostiles à l'Union européenne tenus par certains candidats à la présidentielle l'inquiète beaucoup : "plus facilement travailler dans d'autres pays, passer les frontières ça crée un sentiment de coopération. Ce serait une régression de revenir en arrière".

À ÉCOUTER AUSSI : Tous Européens | La présidentielle française vue par Bruxelles