Présidentielle : Ian Brossat "Votez pour la sincérité politique de Fabien Roussel" le candidat communiste

Le premier tour de la Présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. A moins de trois semaines de l'échéance, France Bleu Armorique commence une série d'invités politiques dans la matinale à 8h15.

Premier invité ce lundi 21 mars, Ian Brossat le directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel.

Le programme de Fabien Roussel s'intitule "La France des jours heureux". C'est quoi cette "France des jours heureux"? Quelle est la priorité de votre candidat pour cette présidentielle?

Ian Brossat : "La France des jours heureux, d'abord, c'est une France dans laquelle on peut vivre dignement de son travail. La France, qui est pourtant la sixième puissance économique du monde, est devenue un pays de bas salaires, un pays dans lequel on peut travailler dur et pour autant, on n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Un pays aussi où les pensions de retraite sont trop basses. Bref, c'est un pays dans lequel le pouvoir d'achat sera revalorisé. On en a tellement besoin en ce moment, avec tant de familles qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. C'est ça qui doit changer. C'est ce que nous proposons avec Fabien Roussel".

Vous proposez un SMIC à 1 500 euros et des pensions à 1 200 euros minimum...

Ian Brossat : "Bien sûr, on a besoin de revaloriser les salaires et les retraites, et ça passe notamment par l'augmentation du SMIC parce que derrière, tous les salaires pourront augmenter. On voit bien qu'on a beaucoup de richesses dans notre pays, mais que ces richesses sont très mal réparties. Vous avez d'ailleurs peut-être vu Les Échos. On parle ce matin des entreprises du CAC 40 qui enregistrent des records. Vous avez peut-être vu que Total s'apprête à verser 7 milliards d'euros à ses actionnaires cette année. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de richesses qui s'accumulent à un groupe et autant de gens qui rament et n'arrivent pas à s'en sortir. Donc le rôle des pouvoirs publics, le rôle de l'Etat, c'est de faire en sorte que ces richesses soient mieux réparties et que le travail puisse enfin payer".

Et l'âge de départ à la retraite? Quel âge pour Fabien Roussel?

Ian Brossat : "Nous proposons la retraite à 60 ans, au bout de 37 annuités et demi, la retraite à 60 ans. C'est ce qui avait été décidé en 1980. Et aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, la France de 2022, nous produisons beaucoup plus de richesse. Les salariés sont beaucoup plus productifs et donc on devrait être capable de remettre en place la retraite à 60 ans. Et ça permettrait d'ailleurs à des jeunes de rentrer sur le marché du travail plutôt que de se retrouver au chômage comme aujourd'hui. Donc oui, nous nous sommes pour la retraite à 60 ans, très loin du programme d'Emmanuel Macron qui propose de la mettre à 65 ans. Mais c'est une question de justice sociale et là aussi, on en a besoin. On en a éminemment besoin en ce moment".

Parlons maintenant de Ma France 2022, grande consultation réalisée par France Bleu, France 3 et la plateforme make.org. 34.000 propositions ont été faites et un agenda citoyen a été mis à disposition désormais des candidats de la présidentielle parmi les douze priorités de ma France 2022. La première et de loin, c'est une demande d'exemplarité des responsables politiques, une limitation aussi de leurs avantages. Qu'avez vous à répondre à tous ces gens qui ont participé à Ma France 2022?

Ian Brossat : "D'abord, ils ont bien raison. Les élus communistes ont d'ailleurs ceci de particulier qu'ils reversent une grosse partie de leurs indemnités à leur parti pour ne pas s'enrichir par leurs mandats. Donc, nous mettrons déjà en œuvre une partie de ces exigences. Et l'une des propositions que fait Fabien Roussel, c'est la fin du salaire à vie pour les présidents de la République. C'est normal, évidemment, qu'un président de la République touche une indemnité, mais il n'est pas normal qu'il continue à la toucher lorsqu'il n'exerce plus son mandat. Et nous, nous souhaitons mettre un terme au salaire à vie pour les présidents de la République".

Elle vous inquiète cette défiance des Français, des électeurs vis-à-vis des responsables politiques?

Ian Brossat : "Bien sûr qu'elle m'inquiète parce que ça traduit un divorce qui est de plus en plus important. Et je pense que on a besoin de responsables politiques nationaux qui ressemblent un peu plus à nos élus locaux. Je note que les Français ont encore confiance dans leurs élus locaux, ont encore confiance dans leur maire et justement, Fabien Roussel, il a ceci de particulier qu'il est d'abord un élu local. Il est élu à Saint-Amand-les-Eaux, il tient une permanence toutes les semaines et être un élu de proximité, c'est ce qui vous permet d'être à portée de baffe. Et donc, je pense que Fabien Roussel, c'est justement quelqu'un qui peut réconcilier les Français avec la politique. Combien d'autres candidats à l'élection présidentielle tiennent une permanence une fois par semaine pour être en contact avec la réalité quotidienne des millions de Français? Lui, il est comme ça".

Pour terminer cet interview, vos derniers arguments pour convaincre les électeurs avant ce premier tour du 10 avril, et notamment les Bretons à voter Fabien Roussel, candidat communiste?

Ian Brossat : "J'ai envie de leur dire de voter avec leur cœur. Et Fabien Roussel, c'est justement ce candidat sincère qui vit dans une ville de moins de 20.000 habitants, l'un des seuls candidats à ne pas vivre en région parisienne. Donc, votez pour lui, vous ne serez pas déçus. Vous voterez pour vos idées et vous voterez pour quelqu'un de sincère. Et on a besoin de sincérité en politique".