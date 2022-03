Présidentielle : "Marine Le Pen veut rendre leur argent aux Français" explique Gilles Pennelle pour le RN

Le premier tour de la Présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. A cette occasion, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce jeudi, c'est Gilles Pennelle, conseiller régional Rassemblement National de Bretagne et soutien de Marine Le Pen qui répond aux questions de France Bleu Armorique.

Quelle est la priorité de votre candidate dans son programme "M la France"? Que ferait Marine Le Pen une fois élue?

Gilles Pennelle : "Marine Le Pen a résumé son programme par deux formules: elle veut rendre aux Français leur pays, les protéger de l'immigration et de la perte d'identité. Et elle veut rendre aux Français leur argent en défendant leur pouvoir d'achat qui est attaqué durement avec le quinquennat d'Emmanuel Macron".

Et comment le fait-on?

Gilles Pennelle : "Dès que Marine Le Pen sera élue, un grand référendum sera organisé pour mettre fin à l'immigration. Elle soumettra ce grand projet de l'immigration aux Français afin que eux mêmes choisissent que l'on donne la priorité aux Français, qu'on expulse les clandestins. Sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen a proposé des mesures extrêmement efficaces de passer la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, sur le gaz, sur le fioul, sur tout ce qui est énergétique, parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes n'en peuvent plus. Il faut rendre l'argent aux Français que leur a confisqué Emmanuel Macron".

Et le financement de cette baisse de la TVA?

Gilles Pennelle : "Cette baisse de la TVA, nous l'avons chiffrée. Cela coûtera 12 milliards d'euros, mais ces 12 milliards, nous les rendons aux Français. Avec cet argent, ils pourront mieux manger, mieux se déplacer, mieux se distraire. Ils dépenseront, ils donneront de nouvelles ressources de TVA et surtout, on va accorder à tous ces Français qui souffrent une bouffée d'oxygène dont ils ont besoin parce que la colère monte, parce qu'aujourd'hui, les gens n'y arrivent plus. Si Macron était réélu, ce serait une véritable catastrophe pour le porte monnaie des Français".

Une réaction maintenant à Ma France 2022, c'est cette grande consultation France Bleu et France 3 avec la plateforme make.org. Il en ressort douze priorités pour la présidentielle et la première, c'est une demande de probité pour les élus, la fin de leurs avantages et un casier judiciaire vierge pour être élu de la République. Qu'est ce que vous répondez à ces Français qui ont participé à Ma France 2022?

Gilles Pennelle : "Je les comprends parce qu'avec Emmanuel Macron, et François Hollande, et Nicolas Sarkozy, on a vu des scandales toucher la tête de l'Etat. On voit encore aujourd'hui le gouvernement de monsieur Macron qui est touché par le scandale McKinsey, ou des cabinets de conseil un peu louche venant des Etats-Unis ont fait des choses pas très claires. Alors bien évidemment, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle établira l'exemplarité des élus, particulièrement des élus nationaux, et nous rétablirons la proportionnelle. Nous rétablirons le référendum d'initiative populaire où les Français retrouveront le pouvoir qui leur a été confisqué aujourd'hui par une classe politique qui pense surtout à se servir et qui ne sert plus à rien".

Vous comprenez donc la défiance que peuvent avoir les citoyens français envers les élus dont vous faites parti en tant que conseiller régional de Bretagne?

Gilles Pennelle : "Oui, bien sûr, je la comprends. Mais vous le savez, les conseillers régionaux de Bretagne comme les maires, les élus locaux ne sont pas touchés par tous ces scandales. Au contraire, eux, ils ont des petites indemnités. Ils passent beaucoup de temps à défendre leurs compatriotes. Marine Le Pen est très attachée, par exemple, au pouvoir des maires. Elle rétablira véritablement la fonction du maire, rétablira des indemnités dignes de ce nom. Nous parlons bien sûr de scandales qui touchent surtout les élus nationaux".

Et cela passe par la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne?

Filles Pennelle : "Oui, elle est d'ailleurs, je pense, une des seules candidates à le proposer. C'était une revendication des gilets jaunes parce que le pouvoir a été confisqué par une caste parisienne technocratique et politicienne. Il faut que les Français puissent se saisir de certains sujets à partir d'un certain nombre de signatures, ceux qui demandent qu'on organise un référendum sur l'immigration. Ils n'auront pas besoin de le faire parce que Marine Le Pen le présentera immédiatement. Mais un référendum sur les grandes questions sur l'organisation du territoire, sur l'énergie, ce sera possible et cela rendra la parole au peuple. Il faut battre monsieur Macron parce que si jamais Emmanuel Macron était réélu, ce serait une catastrophe, une casse sociale aujourd'hui. Marine Le Pen est capable de battre Emmanuel Macron. On le voit dans tous les sondages. Il faut voter utile. Les 10 et 24 avril, il faut voter pour Marine Le Pen. Elle est prête à être présidente de la République".