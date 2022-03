Présidentielle : Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière appelle "les travailleurs à se défendre"

Le premier tour de la Présidentielle a lieu le 10 avril prochain. Avant cette échéance, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce vendredi, Nathalie Arthaud candidate de Lutte Ouvrière était l'invitée de France Bleu Armorique.

Dans votre programme, Nathalie Arthaud, vous vous présentez comme la candidate des travailleurs, une candidate communiste révolutionnaire. Quelle est votre priorité pour cette campagne présidentielle?

Nathalie Artaud : "Ma priorité, c'est que le monde du travail réalise que si on laisse décider ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, le grand patronat, eh bien voilà, nous serons les éternels sacrifiés. On voit déjà les problèmes des bas salaires. On voit le problème de cette flambée des prix, on voit le problème des petites retraites, mais en plus, maintenant, s'ajoute la guerre et tous les sacrifices qu'on va vouloir nous faire avaler à cause de cette guerre en Ukraine. Je pense qu'il va falloir se préparer absolument à se défendre, à riposter, à dire que nos intérêts élémentaires de travailleurs doivent être respectés. Et ça, on doit et on peut le dire avec ma candidature".

Vous appelez donc à une révolution ?

Nathalie Artaud : "Je suis convaincue que c'est une nécessité. Je pense que ce système capitaliste nous mène à la catastrophe et on le voit quand même avec cette guerre. Parce que cette guerre, on a quand même les deux pieds dedans. C'est ça la réalité. On ne sait pas jusqu'où aller, quelles seront ses conséquences. En tout cas, de toute façon, comme dans chaque crise qui s'aggrave, à qui on cherche à faire payer, c'est toujours pareil. C'est aux petites gens, aux classes populaires. Alors, très clairement, je pense qu'il faut réaliser que la seule chance est de créer une force collective. Il faut qu'on rassemble l'ensemble des vieux, des femmes et des hommes du monde du travail, on va se battre pour faire respecter nos droits élémentaires. On peut se sentir ou pas à se lancer dans la bagarre, mais en tout cas, le dire dans l'élection, le dire dans l'urne en disant c'est important. On sait très bien qu'on n'aura pas de sauveur suprême, qu'ils nous laisseront dans la galère et que, en fait, le gouvernement est même là pour faire prospérer les plus riches".

Et sur les questions très précises de pouvoir d'achat pour lesquelles les Français s'inquiètent beaucoup, quelles sont vos réponses?

Nathalie Arthaud : "Bien sûr qu'il faut des augmentations de salaires. Bien sûr qu'il faut des augmentations de pensions de retraite, d'allocations, mais il faudra les arracher. Et tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qu'ils regardent les comptabilités des grands groupes du CAC 40. Ils ont de l'argent par dessus la tête : 160 milliards. Vous vous rendez compte de profits pour le CAC40? 160 milliards de profits rien que pour les 40 premières entreprises cotées en Bourse et 4 millions d'emplois payés à 2 000 euros net à cotisations compris. Une meilleure répartition est possible".

Parlons de Ma France 2022, c'est cette grande consultation France Bleu/France 3 pour un agenda citoyen. La première des 12 priorités qui en ressort, c'est une demande de probité pour les élus, la fin de leurs avantages et un casier judiciaire vierge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions?

Nathalie Arthaud : "Bien sûr que je suis d'accord. Cette probité, cette transparence, il faut aussi l'imposer sur l'ensemble de la société. Si on pouvait avoir accès aux comptabilités des grands groupes que l'on pouvait les communiquer, les publier, eh bien on verrait tout l'argent qu'il y a dans la société et on réaliserait que finalement, tant de choses encore qu'on nous dit impossible. On peut éradiquer le chômage, on peut augmenter les salaires, on peut payer les pensions de retraite. Tout ça simplement. C'est un combat, il faudra aller prendre l'argent là où il est et se donner les moyens de voir où il est".

Vos derniers mots pour convaincre les Bretons de voter pour vous? Candidate de Lutte ouvrière le 10 avril?

Nathalie Arthaud : "J'appelle à un vote de confiance. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Tous ceux qui balancent des promesses dans cette campagne ce sont des illusionnistes. Il faut exprimer cette idée que le monde du travail est capable de se battre, de se défendre et en fait capable de diriger la société. Alors voilà, c'est d'affirmer ça pour l'avenir. C'est une façon de se préparer justement à ce qui nous attend".

Nathalie Arthaud candidate de Lutte Ouvrière est en meeting ce vendredi soir à Rennes, à partir de 20h30 à la salle de la Cité.