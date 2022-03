Présidentielle : "Plus de justice sociale, écologique et démocratique" en votant Anne Hidalgo candidate PS

Du lundi 21 mars au jeudi 7 avril, France Bleu Armorique reçoit les candidats à la présidentielle ou leurs soutiens en Bretagne. Invitée du mardi 29 mars, Béatrice Hakni-Robin porte-parole de la Fédération du Parti Socialiste d'Ille-et-Vilaine, soutien d'Anne Hidalgo.

On vote le 10 avril prochain pour le premier tour de la Présidentielle. Avant ce scrutin, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce mardi 29 mars, on parle de la campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo avec Béatrice Hakni-Robin porte-parole de la Fédération PS d'Ille-et-Vilaine.

Dans son programme, Anne Hidalgo dit vouloir "changer d'avenir". Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est sa priorité dans ce programme?

Béatrice Hakni-Robin : "Alors, changer d'avenir, cela veut dire déjà nous sortir d'une république qui a affaibli le lien avec les Françaises et les Français. Une République qui a été très verticale, très autocentrée et où on a besoin de retrouver plus de justice sociale, plus de justice écologique, climatique, démocratique. Donc, voilà les trois défis principaux de notre candidate Anne Hidalgo, avec des mesures phares, notamment sur le pouvoir d'achat".

Que ferait Anne Hidalgo une fois élue sur le pouvoir d'achat par exemple?

Béatrice Hakni-Robin : "Le pouvoir d'achat, c'est tout de suite déjà travailler à la question de la hausse des salaires et en particulier du SMIC de +15%, ce qui fait 200 euros net par mois en plus, c'est également proposer un bouclier logement pour éviter que les Françaises et les Français ne consacrent plus d'un tiers de leur revenu à se loger. C'est travailler aussi sur la question énergétique. Notre candidate a proposé la baisse de la TVA à 5.5% sur l'énergie, mais le carburant aussi. On assume complètement à la fois d'être sur ces défis écologiques et climatiques, mais qui sont finalement des tendances longues qu'il faut accompagner pour permettre aux gens de sortir aussi de cette économie carbonée. Cela passe par un accompagnement à l'acquisition de véhicules électriques, un accompagnement qui peut prendre la forme de location/achat de véhicules à des tarifs très raisonnables pour que cette transition soit possible pour tous nos concitoyens. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler tous les matins ou pour se rendre dans les commerces ou dans leurs activités du quotidien. Ça, c'est une première chose. Mais l'urgence, c'est le tarif. Les coûts de l'énergie pour les Françaises et les Français. Et là, face à cette urgence, il faut proposer des mesures fortes. Et la mesure forte, c'est la baisse de la TVA à 5.5%".

Une réaction à Ma France 2022, la grande consultation France Bleu avec France 3 pour élaborer un agenda citoyen pour la Présidentielle. Il en est ressorti 12 priorités et la première de cette priorité, c'est une demande de probité des élus, la fin de leurs avantages et même certains demandent un casier judiciaire vierge pour être élus en France. Que répond là dessus, votre candidate Anne Hidalgo?

Béatrice Hakni-Robin : "Je crois que Anne Hidalgo partage cette idée d'une République exemplaire qui est attendue aussi par les Françaises et les Français. Je crois que ça ne va pas de soi. Malheureusement, c'est un combat à mener encore après des progrès sous le quinquennat Hollande. On a pu travailler cette question là, notamment sur la constitution de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On voit que le quinquennat Macron a été égrené par de multiples affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense à l'affaire Benalla, à l'affaire Ferrand, qui n'est d'ailleurs toujours pas jugée sur les mutuelles de Bretagne, l'affaire de la suppression des emplois fictifs du MoDem de François Bayrou et avec cette nouvelle affaire là qui fait son irruption dans cette campagne présidentielle, l'affaire McKinsey, où on voit qu'il y a des millions, voire des milliards, qui sont alloués à des cabinets de conseil privé et que parfois, les liens, notamment avec certains partis politiques et en particulier avec La République en Marche, posent de grandes questions.

Alors comment fait-on pour rétablir cette confiance? Pour que les Français aient envie de voter le 10 avril?

Béatrice Hakni-Robin : "C'est l'engagement que vont porter aussi chacun des candidates et des candidats derrière Anne Hidalgo dans cette République exemplaire. Une République qui doit s'appuyer sur les territoires, sur les départements, les régions, les communes. Parce que les Françaises et les Français connaissent ce que nous faisons localement sur nos territoires, comment on change leur cadre de vie, comment on améliore leur quotidien, comment on permet aussi à leurs enfants d'avoir des scolarités, de la qualité aux transports publics, de fonctionner dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Comment on propose aussi un logement digne pour toutes et tous. Au quotidien, cette république du concret, cette république locale proche des citoyens fait que cette confiance est possible. C'est aussi ce lien de confiance qu'on veut rétablir avec les Français et les Françaises. A partir de ce que l'on sait faire sur nos territoires, de cette démonstration que le socialisme, les socialistes qui agissent, que vous connaissez dans vos départements, dans vos régions, dans vos communes. Eh bien, ces socialistes là sont en capacité aussi de présider l'avenir de la France et de proposer un changement positif d'avenir pour chacune et chacun de chacun d'entre nous".