Présidentielle : "Philippe Poutou le candidat de l'urgence anti-capitalistique qui ressemble à tout le monde"

Le premier tour de la Présidentielle a lieu le 10 avril prochain. D'ici là France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce mercredi 30 mars, nous recevons Kevin Le Tétour militant du Nouveau Parti Anticapitaliste à Rennes et membre de la direction du parti du candidat Philippe Poutou.

Quelle est la priorité de votre candidat Philippe Poutou dans son programme d'urgence anti capitalistique?

Kevin Le Tétour : "Alors, c'est difficile de donner une mesure phare. Evidemment, les urgences, elles sont multiples. Juste avant, je voulais juste réagir à l'évacuation [des migrants] du gymnase de la Poterie, à Rennes. Il y a beaucoup de nos militants et militantes qui étaient présents, et c'est un scandale, c'est vrai que les conditions sanitaires dans le gymnase étaient très difficile. Mais c'est à l'Etat d'héberger les demandeurs d'asile et nous, dans nos mesures phares, on a aussi cette mesure de liberté de circulation et d'installation de toute personne qui veut venir en France, quelles que soient les raisons. Sur les autres mesures phares, on appelle à la rupture anticapitaliste, car pour nous, il est trop tard d'être modérés et qu'il faut engager une réelle rupture, face notamment à la vie chère. C'est la question de la répartition du travail pour supprimer le chômage avec une semaine de quatre jours en passant aux 32 heures et une augmenter des salaires de 400 euros pour arriver à 1800 minimum".

"D'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'est pas trompé quand il a donné 200 euros pour la prime inflation, c'est à 1.800 euros qu'il a mis la barre. Donc, on considère que c'est bien sous 1.800 euros que c'est très difficile de vivre, notamment dans les très grandes métropoles. Il faut indexer les salaires sur les prix".

Comment finance-t-on ces mesures pour le pouvoir d'achat?

Kevin Le Tétour : "Alors on considère qu'il y a de l'argent : il y a 200 milliards d'évasion fiscale en France qu'il faut récupérer, les cinq plus riches Français détiennent autant que 40% de la population française. On peut mettre les cinq plus riches dans une voiture et ils détiennent autant que 40%. Il y a aussi les 240 milliards d'augmentation des revenus et des profits pendant les deux ans de pandémie, quand la plupart des Français et des Françaises se sont vu perdre leur emploi".

Le NPA propose alors la réquisition des grandes entreprises et la fusion des banques...

Kevin Le Tétour : "Oui l'expropriation des secteurs clefs, c'est-à-dire de l'énergie, de l'eau, des transports qui sont des besoins vitaux pour la population. Ce n'est pas normal que ça soit soumis aux règles du marché. Donc expropriation et socialisation, pour que cela revienne dans le bien commun de secteurs fondamentalement pour que les gens puissent vivre. Il faut que ces richesses indécentes et incommensurables soient mieux partagée".

Une réaction maintenant à Ma France 2022, la grande consultation menée par France Bleu avec France 3 avant cette présidentielle. Il y a douze priorités qui en ressortent. Et la plus plébiscitée, c'est une demande de probité des élus, fin de leurs avantages et même un casier judiciaire vierge pour être élu en France. Quelle est la position de votre candidat Philippe Poutou à ce sujet?

Kevin Le Tétour : "Ce n'est pas étonnant, parce c'est le reflet et l'expression aussi d'un ras le bol. Il y a un ras le bol social, mais aussi un ras le bol démocratique dans cette société. D'ailleurs, la campagne présidentielle dans laquelle on est en ce moment est aussi le reflet de ce côté antidémocratique, parce qu'il n'y a aucun débat entre tous les candidats. Philippe Poutou a eu ses 500 parrainages, mais il est pas invité dans les grands médias comme au débat de TF1, où ils ont choisi 8 sur les 12 candidats. Il y en a 4 qui ont eu leur parrainages, mais qui ne sont pas invités. Il y a aussi des candidats qui sortent de nulle part, d'extrême droite, qui sont déjà financés à 1 million. Et donc, en fait, ce ras le bol démocratique fait aussi écho à nos propositions".

"Nous, on est pour sortir de cette Vème République plus monarchique que démocratique, pour supprimer les fonctions présidentielles et du Sénat. Il y a aussi le problème de proportionnelle intégrale, l'interdiction du cumul des mandats, mais aussi de la révocation des élus, c'est à dire quand un élu ne fait pas ce pourquoi il a été élu il faut réfléchir à une révocation des élus. Et sur la question du salaire des élus, c'est pareil. C'est le salaire médian qui doit s'appliquer. Il n'y a aucune raison que les gens qui sont là pour nous représenter, soit rémunérés à des niveaux complètement indécents. Je rappelle que Philippe Poutou est le seul ouvrier de la campagne présidentielle. C'est quelqu'un qui ressemble un peu à tout le monde. Qui a été licencié il y a quelques mois par Ford, une entreprise qui fait des bénéfices et qui est élu à Bordeaux et qui reverse, comme la plupart de nos élus, une partie de ses indemnités d'élus au collectif, parce qu'il est élu non pas en son nom, mais pour défendre des idées".