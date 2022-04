Présidentielle : "Nicolas Dupont-Aignan candidat d'expérience avec la volonté de sortir de ce système pourri"

A moins d'une semaine du premier tour de la Présidentielle, dimanche 10 avril, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs représentants.

Ce lundi 4 avril, l'invité politique est Alexis Villepelet, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan et responsable du projet présidentiel du parti Debout la France.

Quelle est la priorité de votre candidat pour cette présidentielle?

Alexis Villepelet : "Le slogan de notre campagne, c'est "le bon sens en action", c'est l'indépendance de la France, la liberté des Français. Ce que l'on veut, c'est que les Français comprennent l'urgence d'aller voter et de participer à ce qu'on veut, c'est-à-dire rendre la parole au peuple français. L'une des mesure symboliques, c'est le Référendum d'Initiative Citoyenne à partir de 500 000 inscrits sur les listes électorales. Et nous voulons également consulter les Français sur les grands sujets du quinquennat. Je pense notamment à la place de la France dans l'Union européenne. Nous avons écrit un traité alternatif. Si nous arrivons au pouvoir, nous le présenterons à nos partenaires européens. Soit ils l'acceptent et nous consulteront les Français par référendum sur ce nouveau traité. Soit ils ne l'acceptent pas et nous consulterons les Français sur une éventuelle sortie de l'Union européenne".

Une sorte de Frexit?

Alexis Villepelet : "Non, ce n'est pas un Frexit, ce que nous voulons d'abord, c'est la négociation. Et si jamais nos partenaires nous disent non, dans ce cas là, on consultera les Français pour savoir s'ils veulent rester ou non dans l'Union européenne.

Et pour l'OTAN, Nicolas Dupont-Aignan souhaite que la France sorte de l'OTAN?

Alexis Villepelet : "Pour l'OTAN, on souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Ce que l'on souhaite aussi sur le volet défense est extrêmement important. On le voit avec la guerre en Ukraine, il faut recruter 40 000 soldats pour compenser les 59 000 postes de militaires qui ont été enlevés, qui ont été retirés depuis 15 ans. Et ce qu'on veut aussi, c'est faire un effort considérable de modernisation de notre équipement militaire puisque selon un rapport parlementaire qui est sorti il y a trois semaines, le nombre de chars a été divisé par trois depuis 1991. Le nombre d'avions de chasse a été divisé par 5 depuis 1991 et on ne fabrique plus les munitions de nos fusils en France. Donc, il est urgent de redynamiser notre défense pour retrouver des marges de manœuvre et pour être un peu plus sûrs de nous dans ce monde qui évolue de façon inquiétante".

Avec quel argent?

Alexis Villepelet : Nous avons chiffré notre programme. Je vous invite à aller sur le site 2022nda.fr, où on a chiffré très précisément nos investissements et nos économies. Je vais vous donner deux recettes et nous, nous en avons bien sûr beaucoup d'autres. Première recette : faire le ménage dans la fraude sociale et notamment supprimer les 3 à 5 millions de fausses Cartes Vitale et les 3 millions de faux numéros d'immatriculation de Sécurité Sociale. Une fausse Carte Vitale, c'est une Carte Vitale qui a été obtenue légalement, mais dont l'utilisation est frauduleuse, par exemple quelqu'un décède et on continue à utiliser sa Carte Vitale. Les faux numéro d'immatriculation sont des numéros qui n'existent pas, qui ont été obtenus avec de faux documents".

Parlons maintenant de Ma France 2022, la grande consultation France Bleu/France 3 avant cette présidentielle. Un agenda citoyen a été élaboré grâce aux propositions des nombreux participants et la première des priorités de cet agenda, c'est une demande de probité des élus, la fin de leurs avantages et même, un casier judiciaire vierge pour être élu. Quelle est la position de votre candidat Nicolas Dupont-Aignan à ce sujet?

Alexis Villepelet : "Déjà en 2007, on demandait un casier judiciaire vierge pour tout élu. Je vous renvoie à nouveau au site 2022nda.fr. C'est une de nos premières préoccupations. Et d'ailleurs, nous avons proposé une charte éthique avec notamment le casier judiciaire vierge pour tout élu. La suppression aussi des privilèges et des avantages des anciens présidents, premiers ministres et ministres. Nous sommes totalement en ligne avec ce premier point de Ma France 2022. C'est même le premier point de notre projet. Nous présenterons ce vendredi une charte éthique que Nicolas Dupont-Aignan a déjà présenté il y a une semaine. Mais nous communiquerons autour d'elle parce que c'est véritablement l'une des premières préoccupations de Nicolas Dupont-Aignan. Faire le ménage, moraliser la politique parce que c'est ça qui dégoûte nos concitoyens. On demande un casier judiciaire vierge pour les animateurs de colonie de vacances mais pas pour les députés, c'est totalement absurde".

Les derniers arguments pour inciter les électeurs à voter Nicolas Dupont-Aignan dimanche prochain?

Alexis Villepelet : "Nicolas Dupont-Aignan est le seul candidat parmi les douze qui allie l'expérience de terrain (il a été maire pendant 22 ans et président de communauté d'agglomération) et la volonté de sortir de ce système pourri par les conflits d'intérêts, pourri par cette crise, cette Union européenne qui nous retire progressivement toutes nos prérogatives. La plupart des lois en France sont sous le joug de l'Union européenne. Encore une fois, il allie expérience et volonté de sortir du système. Il est sans doute le seul parmi les 12 candidats".