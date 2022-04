Présidentielle 2022 - Apprentissage, covoiturage, relocalisation : comment favoriser l'emploi en Normandie ?

L'emploi et la lutte contre le chômage font partie de vos préoccupations, et des thèmes importants de la campagne pour l'élection présidentielle 2022. France Bleu Normandie vous propose une série de reportages et met en lumière certaines solutions pour favoriser l'emploi en Normandie.

Le premier tour de l'élection présidentielle c'est ce dimanche 10 avril. Depuis un mois, France Bleu Normandie vous propose des reportages "Grand Angle" sur les thèmes qui vous préoccupe le plus : pouvoir d'achat, santé, environnement. Mais aussi l'emploi et la lutte contre le chômage.

Est-ce rentable d'aller travailler ? Oui avec le covoiturage

Actuellement, aller travailler avec votre voiture vous coûte cher, malgré les aides mises en place par le gouvernement, le prix du litre de carburant est toujours très élevé. Vous êtes donc de plus en plus nombreux à vous mettre au covoiturage, pour qu'aller travailler reste rentable. Exemple sur l'aire de covoiturage d'Yvetot, où les covoitureurs sont de plus en plus nombreux.

De plus en plus de travailleurs se mettent au covoiturage. © Radio France - Charlotte Coutard

Le reportage France Bleu Normandie Copier

Cyrille Moreau, vice président de la métropole de Rouen en charge des mobilités Copier

L'apprentissage, l'une des solutions au chômage

L'apprentissage est-il l'une des clefs pour lutter contre le chômage ? La formation en alternance, entre cours à l'école et formation en entreprise, est mise en avant par certains candidats. Au CFA de Val-de-Reuil, centre de formation des apprentis, 220 élèves sont en formation au pôle mécanique avec de grandes chances d'embauches à la fin de leur cursus.

Au CFA de Val-de-Reuil, 220 élèves sont en formation au pôle mécanique, la quasi totalité en apprentissage © Radio France - Charlotte Coutard

Le reportage France Bleu Normandie Copier

Mathis Leroy est apprenti depuis quatre ans et demi au CFA de Val-de-Reuil, formé au garage des Sources à la Croix Saint-Leufroy. Son patron va l'embaucher cet été

Mathis Leroy est apprenti depuis quatre ans et demi au CFA de Val-de-Reuil Copier

Embaucher plus d'agents dans les agences Pôle Emploi Normandie

En 2017 en Normandie, Pôle Emploi recensait 8,9% de demandeurs d'emploi catégories A, B et C, 7,8% en 2021. Mais il y a beaucoup de contrats précaires : sur le dernier trimestre 2021, seuls 30% des nouveaux contrats signés étaient des emplois durables, c'est-à-dire de plus de 6 mois, seulement 6% des CDI. Des chiffres communiqués par Guillaume Gravier, de la CGT Pôle Emploi Normandie, élu au CSE, le Comité social et économique.

Guillaume Gravier, de la CGT Pôle Emploi Normandie © Radio France - Charlotte Coutard

Guillaume Gravier, de la CGT Pôle Emploi Normandie, élu au CSE, le Comité social et économique Copier