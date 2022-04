Présidentielle : dans le Tarn-et-Garonne, le vote Le Pen, preuve du ras le bol d'Emmanuel Macron

Dans le Tarn-et-Garonne, Marine Le Pen marque son territoire. Avec près de 30 % des voix, elle est la candidate la mieux représentée dans le département au premier tour de l'élection présidentielle. En progression de deux points par rapport à la présidentielle 2017, les électeurs choisissent la candidate du Rassemblement national pour dire au revoir à Emmanuel Macron. Un vote qui montre une fois de plus la fracture entre la politique nationale et la politique locale, comme à Nègrepelisse, à une quinzaine de kilomètres de Montauban.

Un maire de gauche, mais Le Pen en tête

En 2020, les habitants ont élu un maire de gauche, Morgan Tellier. Et pourtant, au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen arrive largement en tête avec plus de 34 % des voix., comme en 2017. "Je ne suis pas vraiment surpris, commente le maire. Je ne prends pas ça pour un vote contestataire de la politique locale, mais plus un vote contestataire de la politique nationale." Pour lui, tout est une question de travail et de confiance auprès des habitants.

Dans les rues de Nègrepelisse, les électeurs de Marine Le Pen ne veulent plus voir Emmanuel Macron au pouvoir, "faut que ça change" dit Dominique. Une envie de changement, mais aussi de se sentier plus en sécurité. C'est ce qui revient le plus dans la bouche de l'électorat du Rassemblement national. "Ici c'est calme, raconte Franck. Mais dans des villes comme Montauban, il n'y a pas de sécurité. Avant de venir ici, j'y habitais, je ne sortais pas le soir." C'est donc une problématique nationale et non locale qui dicte le vote de Franck.

Alors avec près de 30 % des voix, peut-on considérer Nègrepelisse et le Tarn-et-Garonne comme un fief de marine Le Pen ? "Non, pour le maire. Car toutes les élections intermédiaires entre chaque présidentielle prouvent le contraire."