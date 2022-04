Présidentielle : "Il couve une forte colère" en France selon la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy

Depuis sa mairie de Poitiers, Léonore Moncond'huy adresse des "félicitations républicaines à Emmanuel Macron", réélu pour cinq ans ce dimanche soir. La maire de Poitiers se dit "soulagée" du résultat mais elle avoue également "un gros sentiment d'amertume parce que ce n est pas un vote d'adhésion qui s'est exprimé, il couve aussi une forte colère, qui constitue la principale responsabilité d'Emmanuel Macron". Très vite la maire écologiste prend date pour un troisième tour, celui des législatives du mois de juin où la gauche espère arriver unie : "Nous sommes sur une pente extrêmement dangereuse. Je m'engage donc à un rassemblement de la gauche et des écologistes, au niveau local à Poitiers comme au niveau national car il y a une attente pour ça"

Ce constat d'une rupture entre le pouvoir et les Français, le maire de Niort, Jérôme Baloge, le partage également : "Il y a un constat à faire qui est d’un vrai mal-être français. On a peut-être trop oublié de penser le collectif, le bien commun et chacun est à sa colère, à son insatisfaction. Il y a un enjeu pour le Président de la République. De rassemblement large, d’apaisement des Français. Ça ne pourra pas être une présidence comme la précédente."

La majorité fait profil bas et les perdants préparent la revanche

Dans le camp du président sortant, le député de la Vienne Sacha Houlié est bien-sûr beaucoup plus optimiste, sans nier pour autant que des évolutions seront nécessaires : "L'ampleur du score montre que la campagne a été bonne et elle nous oblige sur le changement de méthode et sur des mesures concrètes dès cet été". Ce que sa consœur Françoise Ballet-Blu résume d'une phrase : "Il faut continuer à porter notre projet et notre bilan avec humilité". L'humilité devant certainement faire partie des éléments de langage puisque le correspondant de la majorité présidentielle dans le département des Deux-Sèvres, Laurent Lyothier, renchérit : "Nous restons humbles face à ce résultat car il y a un taux d’abstention élevé, peut-être des taux de vote blanc élevés également donc une satisfaction, mais aussi un travail à accomplir dans les prochaines semaines et pour ceux qui seront élus au Parlement un travail de rassemblement."

Du coté des perdants le responsable du RN dans les Deux-Sèvres, Olivier Guibert, garde la tête haute : "Nous avons fait un score historique. Les gens ont montré qu'ils adhéraient à notre programme, notamment dans la ruralité. Le match n'est pas terminé." C'est son alter-ego de la Vienne, Kevin Courtois, qui précise le contenu de la deuxième mi temps à venir : "On a les législatives qui arrivent derrière et on fera tout pour que Macron ait la plus forte opposition possible."

La députée écologiste Deux-Sévrienne, Delphine Batho, ne dit pas autre chose : "Les élections législatives ne sont pas une nouvelle présidentielle. Elle permettent de porter à l'assemblée nationale une majorité divers qui soit représentative du pays." Mais elle éreinte d'un trait la campagne de cette présidentielle : "Cette campagne a été moche avec un contenu de débats affligeant."