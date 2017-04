Présidentielle : à 17h, en Mayenne, le taux de participation est de 73,11%

Le chiffre de 17h dans le département, pour ce 1er tour, est en baisse par rapport à 2012.

La Préfecture a donc annoncé un taux de participation de 73,11% en fin d'après-midi pour les 356 bureaux de vote mayennais. La mobilisation est moins forte qu'en 2012 à la même heure, en baisse de de plus de deux points, 75,85% il y a 5 ans, et en chute libre par rapport à 2007 (80,38%).

Toujours à 17h, au niveau national, la participation est de 69,42.%, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, en baisse de plus d'un point par rapport à 2012. En 2007, à la même heure, le taux de participation au 1er tour était de 73,87% et en 2002, la participation au premier tour, à la même heure, était de de 58,45%. Les bureaux de vote ferment à 19h en Mayenne et à 20h dans certaines grandes villes.