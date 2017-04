Présidentielle – 1er tour : dans le Loiret, la déroute du Parti Socialiste

Avec 6,3% des suffrages exprimés, Benoît Hamon termine seulement cinquième du premier tour de l'élection présidentielle. Dans le Loiret, c'est encore pire : même Nicolas Dupont-Aignan fait mieux que lui.

C’est l’un des enseignements du premier tour de l'élection présidentielle : la déroute du Parti Socialiste. Benoit Hamon dépasse à peine 6% et réalise le deuxième pire des socialistes sous la Vème République (seul Gaston Deferre a fait pire en 1969). Dans le Loiret, le candidat PS arrive même en 6ème position (5,7%) derrière Nicolas Dupont-Aignan, de Debout La France. Cet échec cuisant signe-t-il la fin du PS ou pourrait-il renaître de ses cendres ?

Quel avenir pour le PS ?

Pour Valérie Corre, la seule député PS du Loiret, l’heure n’est pas à la question de l’avenir du Parti Socialiste, malgré l’ampleur du désastre. Elle affirme que "le seul sujet qui [la] préoccupe et qui préoccupe les citoyens, c'est l'avenir du pays". Que va devenir le PS ? "On aura bien le temps d'en parler. Ce sera un sujet mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui."

L'avenir des appareils politiques, c'est secondaire. On verra ça plus tard" - Valérie Corre, députée PS

A l’unanimité, le bureau national du PS appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour, ce que fera Valérie Corre. La conseillère municipale Corinne Leveleux-Teixeira glissera aussi un bulletin Macron dans l'urne, même si elle a de nombreuses divergences avec le candidat d'En Marche. "Il faut qu'il y ait une opération vérité entre nous", confie-t-elle. "Si on n'arrive pas à se parler, on ne pourra pas construire autre chose."

@partisocialiste du 45 en réunion au siège à 2mn des résultats. @FBOrleans pic.twitter.com/VGMoiuQvnD — Dupuy Christophe (@DupuyFBO) April 23, 2017

Après avoir au départ fustigé la candidature d’Emmanuel Macron, le sénateur Jean-Pierre Sueur, soutien de Manuel Valls à la primaire, appelle désormais de ses vœux une ligne social-démocrate au PS. D'après lui, le parti n'avait pas choisi clairement mais"la victoire d'Emmanuel Macron conforte cette ligne".

Je suis partisan que le PS choisisse la ligne de la social-démocratie moderne" - Jean-Pierre Sueur, sénateur PS

Si le PS ne disparaît pas sous sa forme actuelle comme l’a laissé entendre Manuel Valls, sa reconstruction annonce de nouvelles luttes internes. Quelques semaines avant le premier tour, le numéro 2 du parti dans le Loiret, Nicolas Charnelet, avait quitté le PS pour rejoindre En Marche. En janvier, Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés et militant de longue date au PS, avait lui aussi claqué la porte du parti pour soutenir Emmanuel Macron.