Présidentielle - 1er tour : "Nous ne sommes pas des extrémistes mais des patriotes", un militan du Front National

Pas de surprise ce dimanche pour la dizaine de militants du Front national présents à la permanence du FN à Bergerac. Marine Le Pen devait passer maintenant il faut choisir entre "le mondialiste, le candidat caché de François Hollande et le patriotisme"

Marine Le Pen sera au second tour. La candidate du Front national a recueilli 21,7% des votes selon les dernières estimations ce dimanche soir. "Je suis satisfaite et loin d'être surprise", s'exclame Sylvia, une militante périgourdine. Ce dimanche, à la permanence du Front national en Dordogne, à Bergerac, tous les militants et les représentants FN sont heureux mais pas surpris. "Vu la campagne menée, elle allait passer c'était sûr!"

A la découverte du visage de Marine Le Pen, à côté du deuxième vainqueur Emmanuel Macron, les militants sont quand même très heureux et chantent en cœur La Marseillaise avec leur candidate qui passe sur un écran d'ordinateur, dans leur petit local, gardé par deux gardes du corps.

Pourtant en Dordogne, Marine Le Pen n'arrive que troisième avec 20,93% des voix derrière Emmanuel Macron avec 22,49% des suffrages et Jean-Luc Mélenchon qui arrive premier avec 22,97% des votes ! "Ça va être dur, confie Eric Villemagne, le chargé de mission au Front national local. Il va falloir travailler et tout donner pendant ces 15 jours."

"On espérait beaucoup plus mais maintenant on a Hollande bis en face, il va falloir se battre et Marine c'est la solution !" - Eric Villemagne, chargé de mission au FN 24.

Pierre vote FN depuis qu'il est en âge de voter. © Radio France - Caroline Pomès

"Marine Le Pen au second tour, ce n'est une surprise pour personne", Pierre, militant FN depuis ses 18 ans Partager le son sur : Copier

"50% des voix de François Fillon pour Marine Le Pen"

Mais les militants y croient. Ils vont récupérer les votes de François Fillon et ceux de Nicolas Dupont-Aignan. Pour Jean-Pierre, militant depuis six ans, c'est certain. "On va récupérer 50% des voix de François Fillon parce que beaucoup ne s'affichent pas comme Henri Guaino (député LR des Yvelines) mais sont pour Marine Le Pen." Pourtant le candidat Les Républicains votera Emmanuel Macron. François Fillon ne peut pas voter pour "ces extrémistes !" Dans la salle à Bergerac, ce mot fait bondir les militants. "Nous ne sommes pas des extrémistes mais des patriotes !"

