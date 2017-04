Présidentielle-1er tour : Emmanuel Macron largement en tête à Paris

Emmanuel Macron est en tête dans treize arrondissements sur vingt à Paris. L'ancien ministre de l'Economie arrive à prendre quatre arrondissements détenus par la droite : le 1er, le 5eme, le 9eme et le 15eme.

Paris a largement voté Emmanuel Macron. Il remporte six départements sur sept.

A Paris, Emmanuel Macron prend quatre arrondissements détenus par la droite (le 1er, le 5eme, le 9eme, le 15eme). Il est en tête dans treize arrondissements sur vingt. Dans la capitale, on a davantage voté dans le centre et l'ouest que dans le nord-est populaire et Emmanuel Macron arrive largement en tête à Paris avec presque 35% des voix et plus de huit points devant François Fillon qui occupe la deuxième position.

François Fillon, député de Paris, remporte les arrondissements des beaux quartiers. Il est à 39,7% dans le 6ème. Il atteint 52,70% des voix dans le 7ème où il a voté. Il est à 50,48% dans le 8ème. Il obtient 37,71% des voix dans le 17ème et 58,45% des voix dans le 16ème.

Dans la capitale Jean-Luc Mélenchon prend la troisième position avec 19,5%. Il remporte les arrondissements populaires, le 19eme (30,69%) et le 20eme (31,80%). Il arrive en deuxième position dans le 10eme où il a voté.

A Paris, Benoît Hamon obtient 10% des voix. Il est quatrième. Le candidat socialiste qui était soutenu par la maire de Paris Anne Hidalgo, fait mieux qu'au niveau national (6,35%).

La capitale résiste au Front National. Pour ce premier tour, Marine Le Pen est à 4,99% à Paris. Elle est en baisse par rapport à l'élection de 2012 où elle avait remporté 6,2% des voix.

A L'issue de ce premier tour, pour faire "barrage au Front National", plusieurs personnalités franciliennes qui habituellement s'opposent, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est le cas pour la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, pour la présidente Les Républicains de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et pour Nathalie Kosciusko-Morizet (LR).

