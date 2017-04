Présidentielle-1er tour : Emmanuel Macron n'a pas réussi à s'imposer dans les quatre plus grandes villes d'Ile-de-France

Découvrez comment ont voté Argenteuil (Val-d'Oise), Boulogne (Hauts-de-Seine), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Montreuil (Seine-Saint-Denis) au premier tour de la présidentielle 2017. Ces villes sont les quatre plus importantes d'Ile-de-France. Emmanuel Macron n'a pas réussi à s'y imposer.

Quel candidat est en tête dans les quatre plus grosses villes d'Ile-de-France ? Si Jean-Luc Mélenchon s'impose dans les deux villes de Seine-Saint-Denis (Saint-Denis et Montreuil), et à Argenteuil (Val-d'Oise), c'est François Fillon qui remporte ce premier tour à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Emmanuel Macron n'a pas réussi à dominer ce premier tour dans ces quatre villes.

Val-d'Oise

Jean-Luc Mélenchon (23,97%) talonne Emmanuel Macron qui est quand même devant avec 25,31%. François Fillon a réussi à convaincre 18,44% des électeurs. Il est suivi de près par Marine Le Pen (17,19%). Benoît Hamon est loin derrière avec un score de 6,84%.

Argenteuil choisit La France Insoumise

A Argenteuil, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017 avec 33,89%. Il est suivi par Emmanuel Macron (24,11%). Marine Le Pen est en troisième position (14,71%). François Fillon (12,16%) devance Benoît Hamon (7,9%).

Hauts-de-Seine

Emmanuel Macron est en tête avec 32,3%. Juste derrière, François Fillon a séduit 29,14% des électeurs , Jean-Luc Mélenchon 18,28% des votants. Marine Le Pen ne fait pas mieux que 7,64%. Elle est quand même devant Benoît Hamon (7,19%).

Boulogne-Billancourt met François Fillon en tête

François Fillon a séduit les électeurs de Boulogne qui ont été 41,85% à voter pour lui. Emmanuel Macron est assez loin derrière avec 32,94%. Jean-Luc Mélenchon cumule 11,09% des voix, Benoît Hamon 5,16% et Marine Le Pen 5,08% des voix.

Seine-Saint-Denis

Ce département est le seul en Ile-de-France à échapper à la vague Macron. "La France Insoumise" a damé le pion à "En Marche!". Emmanuel Macron s'est incliné (24,04%) face à Jean-Luc Mélenchon (34,03%). Dans ce département, Marine Le Pen est en troisième position avec 13,58%. François Fillon rassemble 12,76% des voix, Benoît Hamon 8,41%.

Saint-Denis plébiscite Jean-Luc Mélenchon

Jean Luc Mélenchon est largement en tête à Saint-Denis avec 43,39%. Emmanuel Macron obtient 23,02 des voix tandis que Marine Le Pen ne dépasse pas les 10,07%. Benoît Hamon avec 9,66% est devant François Fillon qui ne fait pas mieux que 7,2%.

Montreuil donne la majorité de ses voix à Jean Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon (40,08%) n'atteint pas le score de Saint-Denis mais il est quand même largement devant Emmanuel Macron. "En Marche!" n'a séduit que 25,18% des votants dans cette ville. Benoît Hamon obtient 12,15%, François Fillon 8,57%. Marine Le Pen est juste derrière avec 8,32%.

