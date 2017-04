Présidentielle - 1er tour : l'analyse du vote en Isère, ville par ville

Lors du premier tour de l'élection présidentielle, ce 23 avril 2017, comment se sont comportées les électeurs des principales villes iséroises ? France Bleu Isère a analysé le vote dans les 13 plus grandes communes du département.

_______________________________________________________________________________À Grenoble d'abord, le maire, Éric Piolle, a été suivi par la majorité des électeurs avec 28,88 % de voix pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron arrive juste derrière, 2e, avec 28,64% des suffrages. Enfin, Benoît Hamon rassemble 11% des suffrages à Grenoble, ville gérée pendant 20 ans par le Parti socialiste. Un très bon score si l'on se souvient qu'il culmine à, à peine, 6,3 % au niveau national.

→ À lire aussi -Grenoble : le maire écologiste Éric Piolle choisit Mélenchon

À Échirolles, Fontaine et Saint-Martin-d'Hères, Jean-Luc Mélenchon recueillie 30 à 32%. Dans ces communes rouges Emmanuel Macron fait 24% et Marine Le Pen convainc un électeur sur 5.

Si le candidat de la France Insoumise est en tête dans les villes de gauche, celui d'En Marche ! n'est premier que dans les villes dont le maire est de droite ou du centre. Emmanuel Macron fait ses meilleurs scores à Meylan et Saint-Égrève (1 voix sur 3). Et à Vienne, Bourgoin-Jallieu et Voiron, dont les maires sont républicains : il fait 25 et 27%.

→ À lire aussi - Le maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, nommé directeur de campagne de François Fillon

François Fillon n'y termine que 2e et même 4e à BourgoinJallieu où le maire, Vincent Chriqui, était pourtant le directeur de campagne du candidat Les Républicains.

Marine Le Pen n'arrive en tête que dans le Nord Isère : les électeurs de Morestel, l'Isle d'Abeau, la Tour du Pin, ou encore Roussillon lui donnent entre 25% et 30% de leurs suffrages. Jean-Luc Mélenchon y est presque toujours 2e, sauf à Villefontaine où il devance là aussi le Front national. Enfin, exception notable, Vienne place Emmanuel Macron en tête, avec plus de 800 voix d'avance sur François Fillon (2e), ville dirigée par le patron des Républicains 38, Thierry Kovacks, plutôt discret dans cette campagne.

↓ Le vote en Isère, ville par ville ↓

© Radio France

© Radio France

© Radio France

© Radio France

© Radio France

© Radio France

© Radio France

© Radio France

_______________________________________________________________________________

Premier tour de la Présidentielle : la géographie du vote