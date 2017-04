Présidentielle - 1er tour : les résultats et les réactions dans le Gard

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Retrouvez les résultats officiels ainsi que les réactions des élus et soutiens gardois.

Selon les premières estimations au niveau national, Emmanuel Macron arrive en tête du 1er tour de l'élection Présidentielle avec 23,7% des suffrages exprimés, suivi par Marine Le Pen, 21,7%, devant Jean Luc Mélechon (France Insoumise) et François Fillon (LR) qui ont recueilli 19.5% des voix. Benoit Hamon (PS) pointe à la 5ème place (6,5%).

Le Front national en tête dans le Gard

Dans le Gard, la préfecture a livré des résultats partiels un peu avant 21h alors que moins de la moitié (46 %) des bulletins étaient dépouillés. Marine Le Pen arrive en tête avec 29,39% des suffrages exprimés devant Jean-Luc Mélenchon (22.43%), suivi par Emmanuel Macron (18.38%) et François Fillon (15.71%).

Dans un communiqué, le président de l’UDI du Gard, Yvan Lachaud a appelé à voter pour le candidat d'En Marche ! "Ce résultat démontre clairement le dépassement des clivages entretenus par les partis traditionnels. Face au danger que représente le repli sur soi et la politique anti-européenne proposé par le Front National, j’appelle sans ambiguïté les électeurs de la droite et du centre à voter pour Emmanuel MACRON au second tour."