Vosges : Marine Le Pen nettement en tête au 1er tour de la présidentielle

Dans les Vosges, Marine Le Pen distance largement Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 29% des voix contre 19,87% à son adversaire du second tour.

Le FN très nettement en tête dans le département des Vosges, c'est l'enseignement de ce premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen fait mieux que son score du premier tour en 2012 dans ce même département.

La présidente du Front national, Marine Le Pen, recueille 29.12% des voix contre 19.87% à Emmanuel Macron, pourtant en tête au niveau national. François Fillon arrive troisième avec 18.03% devant Jean-Luc Mélenchon et ses 16.64%. Benoît Hamon, cinquième au niveau national, réussit la performance d'être devancé par Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France réunit 6.53% et fait mieux que le PS et ses 4.96%. Philippe Poutou, Jean Lassalle, François Asselineau, Nathalie Arthaud suivent derrière avec plus ou moins 1%. Jacques Cheminade fait 0.21%.

Marine Le Pen gagne du terrain par rapport à 2012

Marine Le Pen est en progrès en terme de pourcentages par rapport à 2012 mais aussi en nombre de voix. La président du FN a réuni sous son nom 63.923 électeurs contre 55.339 il y a cinq ans. Dans ce département, elle possède 20.000 voix de plus qu'Emmanuel Macron son dauphin. L'ancrage du Front national dans les Vosges semble se confirmer, élections après élections. Le FN était déjà en tête dans les Vosges au premier tour des Régionales 2016 et des Européennes de 2014.

