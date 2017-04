VIDÉO - Présidentielle - 1er tour : Philippe Chadeyron veut donner du sens au programme d'Emmanuel Macron

Philippe Chadeyron, représentant d'En Marche dans la Vienne, était l'invité de France Bleu Poitou ce lundi matin. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, il veut donner du sens au programme d'Emmanuel Macron, arrivé en tête dimanche soir, devant Marine Le Pen.

En Marche ! veut convaincre davantage pour le second tour

Philippe Chadeyron, représentant d'En Marche ! dans la Vienne, était l'invité de France Bleu Poitou ce lundi matin. Philippe Chadeyron remercie les électeurs qui ont mis "En Marche à un niveau que l'on n'espérait pas". "On n'est pas là pour 15 jours, on est là pour 5 ans peut être", estime le référent d'En Marche 86. "Notre responsabilité c'est de donner du sens à notre programme. Ce qu'on veut c'est essayer de convaincre le plus de gens et de passer à 24% à beaucoup plus en terme de conviction."

Macron c'est un courant d'air" - Frédéric Abrachkoff, pour La France Insoumise

Frédéric Abrachkoff porte parole de la France Insoumise dans la Vienne se dit satisfait des scores en Vienne "On a reçu une oreille attentive de la part de gens qui n'avaient plus d'espoir en la politique. On a redonné un peu d'espoir à une population délaissée". Sur Emmanuel Macron, "nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il incarne, pour moi c'est un courant d'air"

Frédéric Abrachkoff porte parole de la France Insoumise en Vienne © Radio France - Delphine Garnault

