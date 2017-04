Présidentielle - 1er tour : Réactions des personnalités politique en Vienne et Deux-Sèvres

Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de la présidentielle française devant Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche! est crédité de 23,7% des voix et la candidate du FN de 21,7%. Qu'en pensent les personnalités du Poitou ? Parole en Vienne et des Deux-Sèvres.

Emmanuel Macron et Marine le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle 2017. Le candidat d'En Marche! arrive en tête du premier tour de la présidentielle française à 23,7% des voix devant Marine Le Pen 21,7%.

Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont au coude-à-coude avec 19,5%. Viennent ensuite Benoît Hamon à 6,2%, Nicolas Dupont-Aignan à 5%, Jean Lassalle à 1,5% Philippe Poutou à 1,2M%, Nathalie Arthaud à 0,7%, François Asselineau à 0,8% et Jacques Cheminade à 0,2%. *Estimation réalisée sur la base de 500 bureaux de vote tests.

REACTIONS DANS LE POITOU

Johan Baufreton, En Marche 79, inquiet du score du FN

"Je suis très satisfait de ces premiers résultats. On est soulagés ce soir. Mais on est un peu plus inquiet de voir que Marine Le Pen arrive en 2ème position avec un score malgré tout important. On appelle vraiment à la mobilisation de tous les citoyens pour défendre les valeurs de la République et de l'Europe.

Alain Verdin, FN 86 : "on se voyait plus haut "

"On s'attendait à être au 2e tour même si l'on se voyait plus haut. Pour moi la multiplicité des candidats a éparpillé les voix."

Philippe Chadeyron, référent En marche dans la Vienne, prépare déjà le 2d tour

Sur la qualification de son candidat :

"On est tous très heureux. d'abord on voudrait remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont reconnu le travail intensif qu'on a mené sur le terrain, et notamment dans la Vienne pendant ces 8 derniers mois. Je crois qu'ils ont compris qu'on avait des convictions, un vrai programme. Merci à eux. Maintenant, ce n'est pas fini. Il reste un 2ème tour. il va falloir continuer à convaincre et tenter d'unifier le pays autour de la candidature d'Emmanuel Macron. faire en sorte que marine Le Pen fasse un tout petit score. Donc on va continuer à se battre. On sera sur le terrain pour emmener un maximum de gens avec nous le 7 mai."

Jean-Romée Charbonneau, patron satisfait du FN dans les Deux-Sèvres

"C'est une excellente nouvelle ! C'est l'effondrement de la classe politique française. C'est un échec total pour ceux qui ont gouverné ces 5 dernières années et ceux qui ont gouverné 5 ans avant. C'est un grand échec pour M. Fillon".

"Marine Le Pen a un programme qui rassemble l'ensemble des Français déçus de la politique", selon Jean-Romée Charbonneau. "Elle a les bonnes réponses concernant les grands sujets que sont l'islamisme radical, les questions sociales. Pour le 2nd tour il y a un réservoir, il y a du potentiel."

Jean-Pierre Raffarin appelle à voter Macron au second tour

Face au résultat de ce premier tour de la présidentielle 2017, Jean Pierre Raffarin, sénateur LR de la Vienne, ancien premier ministre, et soutien de François Fillon a adressé un message clair sur le plateau de France 2 :

"j'appelle au rassemblement derrière Emmanuel Macron pour le 2nd tour".

Jean Pierre Raffarin qui s'inquiète également du score "élevé" de Marine Le Pen.

Alain Claeys, le député maire PS de Poitiers : barrage au FN

A la mairie de Poitiers, Alain Claeys, le député maire PS appelle à se rassembler derrière Emmanuel Macron et contre Marine le Pen. Fidèle à la ligne de son parti, Alain Claeys a soutenu Benoit Hamon

Delphine Batho, députée PS des Deux-Sèvres

