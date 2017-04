Présidentielle - 1er tour : soirée en images dans les QG politiques du Poitou

Quelle ambiance dans les QG de campagne dse candidats en Vienne et Deux-Sèvres ? Réponse en images avec ces photos prises dans les différents QG de campagne de Poitiers et Niort à une demi-heure de l'annonce des résultats.

19h39, dans le QG d'En Marche à Poitiers

1er tour de la présidentielle 2017 : Les "Marcheurs" de Poitiers gonflent les ballons pour décorer le QG de campagne en vue de la soirée électorale à Poitiers © Radio France - William Giraud

Le 1er étage du 16 Carnot, restaurant de Poitiers transformé en QG de campagne pour En Marche 86.

A Poitiers, le restaurant 16 Carnot s'est transformé en QG de campagne d'En Marche © Radio France - William Giraud

Dans le QG du PS de la Vienne...

Sur la photo on peut voir Benoit Tirant, (assis à droite), le Premier Fédéral de la Vienne à la permanence du PS 86, rue Gaston Hulin à Poitiers.

L'attente au QG du PS de la Vienne à Poitiers © Radio France - Mélanie Barbotin

Quelques militants ont rejoint le QG du PS à Poitiers pour attendre les résultats dans la permanence départementale

Dans le QG du PS à Poitiers © Radio France - Mélanie Barbotin

Les militants du FN réunis à Biard. Ils attendent les résultats.