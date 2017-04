Présidentielle - 1er tour : "une révolution peut se faire par les urnes" dit une militante d'En Marche Dordogne

Les militants d'En Marche Dordogne, le mouvement d'Emmanuel Macron arrivé en tête du premier tour de la présidentielle 2017 étaient évidemment ravis ce dimanche soir. Et très confiants pour le second tour face à Marine Le Pen

Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont donc les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le candidat d'En Marche est arrivé en tête avec 23.8% des suffrages devant la candidate du Front National (21.7%). En Dordogne, l'ordre n'est pas le même : c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 22,97% des suffrages devant Emmanuel Macron 22,49%.

Suivent Marine Le Pen (20,93%), François Fillon (17,09%) et Benoit Hamon (6,35%). Chez les partisans d'Emmanuel Macron, réunis à Bergerac pour suivre les résultats, l'ambiance était bien sûr à la fête ce dimanche.

"Cela fait 10 ans que j'attendais ce positionnement, casser les clivages, renverser la table" dit Michel Delpon, le porte parole Dordogne d'En Marche

Et la confiance était très grande pour le second tour. "Quand tu fais une bonne première mi temps et que les adversaires sont secoués, à l'endurance on doit l'emporter largement" dit l'un d'eux.

Michel Delpon et Chrystelle Gardette soutiens d'Emmanuel Macron

"Contre Marine Le Pen, pour nous c'est évident, oui oui, là on gagne" dit une militante qui espère un large front républicain. De nombreux partisans d'Emmanuel Macron sont presque satisfaits d'affronter Marine Le Pen. "Si cela avait été Fillon, oui là j'aurais eu vraiment peur" souffle l'un d'eux.

D'ailleurs dans le local où se sont réunis les macronistes, les seuls applaudissements sont arrivés quand François Fillon a appelé à voter Macron. "Franchement, qui ce soir pourrait appeler à voter Marine Le Pen ?" se félicite un jeune militant.

Maintenant, il faut rassembler dit la responsable d'En Marche en bergeracois. "On voit que la révolution peut arriver par les urnes, qu'elle n'est pas forcément violente et je trouve que c'est une révolution citoyenne formidable."