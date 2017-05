Présidentielle - 2nd tour : comment a-t-on voté en Côte-d'Or ?

En Côte-d'Or, le score d'Emmanuel Macron se rapproche du score national. Le candidat d'En Marche arrive en tête avec 64,17 % des suffrages contre 35,83 % pour Marine Le Pen. Autre enseignement, on a un peu plus voté en Côte-d'Or qu'au niveau national.

La Côte d'Or a voté pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche l'emporte dans les principales villes du département. A commencer par Dijon, où Emmanuel Macron fait l'un de ses meilleurs scores avec 75,9 % des suffrages. L'ancien ministre de l'économie arrive aussi largement en tête à Quétigny avec 73 %, à Chenôve 72 %, à Beaune 66 %.

Même dans les villes où Marine Le Pen arrivait en tête au 1er tour comme Auxonne ou Genlis, la candidate du Front national est battue, preuve que le report de voix a mieux fonctionné pour Emmanuel Macron. Seule une commune comme Brazey-en-Plaine confirme son vote pour Marine Le Pen avec 55,24 % des voix.

Toujours en Côte-d'Or, Emmannuel Macron arrive en tête dans les cinq circonscriptions avec une avance confortable dans les 3 premières, un peu plus serrée dans les 4ème et 5ème, des circonscriptions plus rurales.

Enfin le taux d'abstention est de 21,42 % soit quasiment le même qu'au premier tour qui était de 22 %.

