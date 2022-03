Présidentielle : 200 personnes à Périgueux en soutien à Jean-Luc Mélenchon

Ils étaient nombreux ce mardi soir à la Filature de l'Isle à Périgueux. Près de 200 personnes se sont réunies dans une salle à côté du centre de vaccination pour une réunion publique en soutien à Jean-Luc Mélenchon, à une dizaine de jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Pour l'occasion, l'eurodéputée Manon Aubry et le député de la Gironde Loïc Prud'homme ont fait le déplacement. Ils ont animé la réunion, qui a duré un peu plus d'une heure.

Trois points en-dessous de Marine Le Pen

Parmi les participants, des militants de la première heure, des sympathisants mais aussi des curieux. Manon Aubry est revenue sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron : la polémique McKinsey et le recours aux cabinets de conseil, la baisse du pouvoir d'achat, sa proposition de retarder l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ou encore l'évasion fiscale. Manon Aubry et Loïc Prud'homme ont détaillé les propositions du candidat de la France Insoumise comme la hausse du Smic, le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou encore le blocage des prix des produits de première nécessité, comme le litre de carburant à 1,40 euro.

Depuis quelques jours, le candidat Jean-Luc Mélenchon grimpe dans les sondages. Le dernier en date le place à 15,5 % des intentions de vote, soit trois points seulement en dessous de Marine Le Pen. Et ses partisans y croient. "Ces trois points qui restent sont dans la marge d'erreur des sondeurs, donc on est au coude-à-coude avec Marine Le Pen, a précisé Loïc Prud'homme. Dans les dix jours qui restent, on va continuer à convaincre les gens que notre programme leur apporte des solutions."

Les militants vont continuer à tracter, faire du porte-à-porte. Jeudi 31 mars, la caravane de la France Insoumise stationnera sur le parking de la Filature. Samedi 2 avril, au même endroit, un atelier se tiendra l'après-midi sur le thème "défendre la forêt, poumon de la planète".