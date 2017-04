Présidentielle 2017 : comment et où faire votre demande de procuration en Franche-Comté

Adopté par 1,5 million de Français en 2012, le vote par procuration est en constante progression et va encore permettre à de nombreux électeurs de faire entendre leurs voix en cas d’absence lors la Présidentielle 2017 (23 avril et 7 mai). Son mode d’emploi en Franche-Comté.

Mariages, baptêmes, vacances, déplacements professionnels, hospitalisations... Toutes ces bonnes ou moins bonnes raisons ne devraient toutefois pas vous empêcher de voter les dimanches 23 avril et 7 mai prochains pour la Présidentielle 2017 !

Merci qui ? Merci au fameux vote par procuration, de plus en plus prisé lors des dernières élections présidentielles en particulier. En vingt ans, le nombre de procurations a tout simplement doublé pour atteindre 1,5 million d'électeurs lors du second tour de la Présidentielle 2012. Une moyenne nationale de 5,4 % des inscrits qui était même parfois un peu plus élevée en Franche-Comté ! Comme à Pontarlier : 5,52 %, soit 652 électeurs. A Besançon, c’était 5,36 % (3.649 procurations) et à Vesoul, 5,09 % (489).

Et voter par procuration, c'est toujours aussi simple. De plus en plus, même... Car depuis 2014, le formulaire de demande officielle est téléchargeable sur le site service-public.fr. Vous y inscrivez vos nom et adresse, et même chose pour la personne qui ira voter pour vous (attention, ce mandataire que vous choisissez doit obligatoirement être inscrit sur la liste électorale de votre commune). Et ensuite -- en n'oubliant pas d'avoir votre carte d'identité avec vous -- il n'y a plus qu'à aller déposer et faire valider votre demande de procuration, soit au tribunal d'instance, soit au commissariat, soit à la gendarmerie de votre secteur (listes détaillées dans le Doubs, le Jura et la Haute-Sâone, ci-dessous). En sachant que seuls les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer pour raisons de santé sont autorisés à faire leur demande par écrit.

Où faire valider votre demande de procuration dans le Doubs ?

Commissariat Central de Besançon (2 avenue de la Gare d'Eau – 25031 Besançon cedex) Commissariat Central de Montbéliard (2 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25206 Montbéliard cedex)

Commissariat de Pontarlier (16 rocade Georges Pompidou – 25034 PONTARLIER cedex)

Gendarmeries / zone Besançon (Amancey, Baume-les-Dames, Besançon-Tarragnoz, Bouclans, Ecole-Valentin, Marchaux, Ornans, Quingey, Recologne, Rougemont, Roulans, Saint-Vit)

/ zone Besançon (Amancey, Baume-les-Dames, Besançon-Tarragnoz, Bouclans, Ecole-Valentin, Marchaux, Ornans, Quingey, Recologne, Rougemont, Roulans, Saint-Vit) Gendarmeries / zone Montbéliard (Bavans, Bethoncourt, Blamont, Clerval, Etupes, Hérimoncourt, L’Isle/Doubs, Maîche, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sancey-le-Grand)

Gendarmeries / zone Pontarlier (Frasne, Les Hôpitaux-Neufs, Levier, Montbenoit, Morteau, Mouthe, Orchamps-Vennes, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans, Le Russey, Valdahon)

Tribunal d'Instance de Besançon (1 rue Mégevand – 25000 Besançon) Tribunal d'Instance de Montbéliard (Cité judiciaire – 1 rue Mozart – 25209 Montbéliard cedex)

Tribunal d’Instance de Pontarlier (1 place Villingen Schwenningen – 25300 Pontalier)

Où faire valider votre demande de procuration en Haute-Saône ?

Commissariat de Vesoul (Place du 11e chasseurs – 70014 Vesoul cedex) Commissariat d'Héricourt (1 Rue André Boulloche – 70400 Héricourt)

Gendarmeries / zone Vesoul (Gray, Vesoul, Noroy-le-Bourg, Rioz, Montbozon, Port/Saône, Combeaufontaine, Scey/Saône, Marnay, Gy, Pesmes, Jussey, Faverney, Vitrey/Mance, Dampierre/Salon, Champlitte, Fresnes Saint-Mames)

/ zone Vesoul (Gray, Vesoul, Noroy-le-Bourg, Rioz, Montbozon, Port/Saône, Combeaufontaine, Scey/Saône, Marnay, Gy, Pesmes, Jussey, Faverney, Vitrey/Mance, Dampierre/Salon, Champlitte, Fresnes Saint-Mames) Gendarmeries / zone Lure (Luxeuil, Faucogney, Saulx-de-Vesoul, Lure, Héricourt, Villersexel, Champagney, Melisey, St-Loup/Semouse, Vauvillers)

Tribunal d'Instance de Vesoul (14 place du 11e chasseurs – 70000 Vesoul) Tribunal d'Instance de Lure (60 avenue de la République – 70201 Lure cedex)

Où faire valider votre demande de procuration dans le Jura ?

Commissariat de Dole (6 avenue du 44e Régiment d'Infanterie – 39016 Dole cedex) Commissariat de Lons-le-Saunier (1 rue du 21 Janvier – 39107 Lons-le-Saunier cedex)

Gendarmeries / zone Dole (Tavaux, Dole, Orchamps, Moissey, Chaussin, Chaumergy, Poligny, Arbois, Mont/Vaudrey, Mouchard, Salins-les-Bains)

/ zone Dole (Tavaux, Dole, Orchamps, Moissey, Chaussin, Chaumergy, Poligny, Arbois, Mont/Vaudrey, Mouchard, Salins-les-Bains) Gendarmeries / zone Lons-le-Saunier (Bletterans, Domblans, Lons, Clairvaux-les-Lacs, Champagnole, Beaufort, Orgelet, Arinthod, Saint-Amour)

Gendarmeries / zone Saint-Claude (Moirans-en Montagne, Septmoncel, Saint-Claude, Les Rousses, Hauts-de-Bienne, Saint-Laurent en Grandvaux, Foncine-le-Haut, Nozeroy)

Tribunal d'Instance de Dole (13-15 Cours Georges Clemenceau – 39100 Dole) Tribunal d'Instance de Lons-le-Saunier (1 rue de Balerne – 39015 Lons-le-Saunier cedex)

Tribunal d’Instance de Saint-Claude (12 Rue Rosset – 39200 Saint-Claude)

Le secret de l'isoloir... © Maxppp - Pascal BONNIERE

Cette procédure, assez simple et gratuite, vaut aussi bien si vous mandatez un de vos amis, voisins ou membres de votre famille qu'un adhérent officiel du parti politique de votre candidat préféré ! Car pour cette Présidentielle 2017, les sites internet des 11 prétendants à l'Elysée permettent de trouver la personne qui ira glisser pour vous dans l'urne le bon bulletin de vote le jour de l'élection...