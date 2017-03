Présidentielle 2017 : découvrez quel candidat vos élus ont parrainé

Le Conseil Constitutionnel a publié ce samedi la liste des parrainages. 98 élus du Loiret ont décidé d'accorder le leur à un candidat à la présidentielle. La gauche a peiné à séduire, que ce soit Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon.

Sans surprise, dans le Loiret, terre de droite, François Fillon recueille la grande majorité des parrainages. Plus d’une quarantaine, en tout. Tous les ténors les Républicains du Loiret ont apporté leur soutien à l’ancien Premier ministre. On retrouve notamment les cinq députés mais aussi le président de l’Agglo Charles-Eric Lemaignen, le maire de Gien Christian Bouleau, ainsi que le sénateur Eric Doligé. Une absence de marque, toutefois, à droite, celle du président du Département Hugues Saury.

Derrière Fillon, on retrouve un duo Hamon/Macron avec une dizaine de parrainages. La député PS Valérie Corre, le président de région François Bonneau et les deux écologistes Jean-Philippe Grand et Thierry Soler soutiennent Benoit Hamon. Pas Jean-Pierre Sueur, le sénateur PS. David Faucon, le maire de Beaugency, et Nathalie Kerrien, conseillère départementale et maire-adjointe à la culture d’Orléans, ont quant à eux parrainé Emmanuel Macron.

Marine Le Pen devancée par Nicolas Dupont-Aignan

A noter que dans le Loiret, Nicolas Dupont-Aignan obtient plus de signatures que Marine Le Pen. Un seul maire, celui de Presnoy, accorde son soutien à la candidate du Front National. Les cinq autres sont des conseillers FN de la Région. Cela s'explique peut-être par le fait que depuis cette année, tous les parrainages sont publiés. Il est possible que certains maires aient eu des réticences à afficher un soutien à la candidate d'extrême-droite. Jacques Cheminade obtient d'ailleurs autant de parrainages que la président du Front National.

A gauche, Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu énormément de succès dans le Loiret (2 parrainages seulement), tout comme Nathalie Arthaud (1). Philippe Poutou, qui a réuni in extremis les 500 signatures, n'a pas pu non plus compter sur les élus du Loiret (1). François Asselineau récolte 2 soutiens, et Jean Lassalle, 1.

3 parrainages pour Alain Juppé

Enfin, quelques élus ont accordé leur parrainage à des candidats qui ne participeront pas l'élection. 3 maires, dont celui d'Olivet Matthieu Schlesinger, et Constance de Pélichy, de La-Ferté-Saint-Aubin, ont envoyé un parrainage à Alain Juppé, au moment où celui-ci pouvait constituer un plan B à droite. Jean-Marc Gibey, le maire de Jargeau, a lui soutenu Charlotte Marchandise, la candidate désignée par une primaire citoyenne, tout comme 3 autres élus. Henri Guaino et Rama Yade ont eux obtenu un parrainage chacun. Christophe Prévost, maire de Cravant, a quant à lui fait le choix de parrainer Didier Tauzin, ancien général de division de l'armée de Terre.

La liste complète des parrainages dans le Loiret

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) - 1 parrainage

-Guy Bailleul (maire d'Oussoy-en-Gâtinais)

François Asselineau (Union Populaire Républicaine) - 2 parrainages

-Chantal Imbault (maire déléguée d'Outarville)

-Thierry Catinat (maire délégué du Malesherbois)

Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) - 6 parrainages

-Christophe Guerton (maire d'Autruy-sur-Juine)

-Didier Monceau (maire de Marsainvilliers)

-Alain Thuillier (maire d'Oison)

-Alain Martinez (maire de Saint-Loup-de-Gonois)

-Olivier Citron (maire d'Augerville-la-Rivière)

-Benoit Perdereau (maire de Gidy)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) - 8 parrainages

-Philippe Desforges (maire de Tivernon)

-Lucien Hervé (maire de Coinces)

-François Ibanez (maire de Villereau)

-Hervé Pichery (maire de Coullons)

-Marie-Christine Meunier (maire du Moulinet-sur-Solin)

-Odile Couillaut (maire de Montbarrois)

-Eric David (maire de Sougy)

-Philippe Tagot (maire de Boismorand)

François Fillon (Les Républicains) - 42 parrainages

-Serge Grouard (député)

-Marianne Dubois (députée)

-Jean-Pierre Door (député-maire de Montargis)

-Olivier Carré (député-maire d'Orléans)

-Claude de Ganay (député)

-Jean-Noël Cardoux (sénateur)

-Eric Doligé (sénateur)

-Charles-Eric Lemaignen (président de communauté urbaine)

-Michel Auger (maire de Bonnée)

-Michel Touraine (maire de Puiseaux)

-Nathalie Lucas (maire de Thorailles)

-Christian Bouleau (maire de Gien)

-Christian Bois (maire de Saint-Jean-le-Blanc)

-René Hodeau (maire de Viglain)

-Lysiane Chapuis (maire d'Aillant-sur-Milleron)

-Elisabeth Manchec (maire de Coulmiers)

-Thierry Dupuis (maire de Bazoches-sur-le-Betz)

-Thierry Cousin (maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin)

-Christian Charpentier (maire de Mormant-sur-Vernisson)

-Bertrand Poisson (maire d'Erceville)

-Christian Colas (maire d'Isdes)

-Pierre-François Bouguet (maire de Briare)

-Jean-Pierre Auger (maire de Saint-Aignan-le-Jaillard)

-Anita Benier (maire de Baccon)

-Maurice Loze (maire de Laas)

-Pierre Bodier (maire de Feins-en-Gâtinais)

-Gérard Corgnac (maire de Cléry-Saint-André)

-Jean-Paul Schouleur (maire de Cepoy)

-Gérard Larcheron (maire de Ferrières)

-Pierre Henry (maire de Sennely)

-Guy Rousse-Lacordaire (maire de Vannes-sur-Cosson)

-Agnès Chantereau (maire de Boiscommun)

-Thierry Goirand (maire de Faverelles)

-Philippe Gonot (maire d'Auxy)

-Yohan Jobet (maire de Quiers-sur-Bézonde)

-Michel Guérin (conseiller départemental)

-Nadia Labadie (conseillère départementale)

-Olivier Geffroy (conseiller départemental)

-Jean-Pierre Gabelle (conseiller départemental)

-Isabelle Lanson (conseillère départemental)

-Corinne Melzassard (conseillère départemental)

Henri Guaino (Les Républicains) - 1 parrainage

-Yolande Ganne (maire de Champoulet)

Benoît Hamon (Parti Socialiste) - 10 parrainages

-Valérie Corre (députée)

-François Bonneau (président du conseil régional)

-Fanny Pidoux (conseillère régionale)

-Anne Besnier (conseillère régionale)

-Jean-Philippe Grand (conseillère régionale)

-Benoît Faucheux (conseiller régional)

-Christian Dumas (maire d'Ingré)

-Jean-Claude Cloarec (maire délégué de Douchy-Montcorbon)

-Vanessa Baudat-Slimani (conseillère départementale)

-Thierry Soler (conseiller départemental)

Alain Juppé (Les Républicains, non-candidat) - 3 parrainages

-Matthieu Schlesinger (maire d'Olivet)

-Constance de Pélichy (maire de La-Ferté-Saint-Aubin)

-Chantal Pontlève (maire de Sceaux-du-Gâtinais)

Jean Lassalle (Résistons !) - 1 parrainage

-Patrick Foulon (maire de Saint-Père-sur-Loire)

Marine Le Pen (Front National) - 6 parrainages

-Charles de Gevigney (conseiller régional)

-Ludovic Marchetti (conseiller régional)

-Jeanne Beaulier (conseillère régionale)

-Philippe Lecoq (conseiller régional)

-Nadine Boisgerault (conseillère régionale)

-Richard Senegas (maire de Presnoy)

Emmanuel Macron (En Marche !) - 9 parrainages

-David Faucon (maire de Beaugency)

-Gérard Rock (maire d'Aschères-le-Marché)

-Jean Berthaud (maire de Dordives)

-Bertrand Hauchecorne (maire de Mareau-aux-Près)

-Alain Aché (maire de Cerdon)

-Eric Archenault (maire de Marigny-les-Usages)

-Ivan Petit (maire de Chailly-en-Gâtinais)

-Nathalie Kerrien (conseillère départementale)

-Michel Breffy (conseiller départemental)

Charlotte Marchandise (candidate citoyenne désignée par LaPrimaire.org) - 4 parrainages

-Jean-Marc Gibey (maire de Jargeau)

-René Thiébaut (maire de Breteau)

-Denis Gaucher (maire délégué du Malesherbois)

-Christelle de Crémiers (conseillère régionale)

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) - 2 parrainages

-Franck Demaumont (maire de Châlette-sur-Loing)

-Ghislaine Beaudet (maire de Pierrefitte-ès-bois)

Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) - 1 parrainage

-Rémi Durand (maire de Gondreville)

Didier Tauzin (Rebâtir la France)

-Christophe Prévost (maire de Cravant)

Rama Yade (La France qui ose) - 1 parrainage

-Marie-François Fautrat (maire déléguée du Malesherbois)