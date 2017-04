Présidentielle 2017 : à Dijon, une centaine de procurations arrivent chaque jour au service élections

L'élection présidentielle approche à grands pas, le premier tour c'est le dimanche 23 avril 2017. Si vous devez établir une procuration, ne tardez plus ! A Dijon, le service élections en reçoit une centaine par jour en ce moment. Mode d'emploi pour établir sa procuration.

A Dijon, le service des élections reçoit en ce moment une centaine de procurations par jour. Un peu plus de 1500 ont été établies (à la date jeudi 06/04 à midi). Pour tous les retardataires, il est encore temps mais il faut vous dépêcher !

Une démarche sans frais et simple

Première chose à savoir : l'électeur qui souhaite donner sa procuration; c'est-à-dire le mandant / doit choisir un électeur qui va voter à sa place, c'est le mandataire. Tous deux doivent obligatoirement être inscrits dans la même commune mais pas forcément dans le même bureau de vote. Dans ce cas là, le mandataire devra se déplacer jusqu'au bureau de vote de l'électeur absent.

Un formulaire téléchargeable en ligne

"On peut désormais télécharger et remplir chez soi le document baptisé CERFA mais vous devez impérativement le faire enregistrer auprès du tribunal d'instance, du commissariat ou de la gendarmerie", précise Fabienne Besançon, la responsable du service élection à la ville de Dijon.

"C'est possible de le faire jusqu'à la veille du scrutin mais attention au délai d'acheminement du courrier jusqu'en mairie, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible" recommande encore Fabienne Besançon.

Fabienne Besançon, la responsable du service élections à la ville de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Une procuration valable un an

La procuration établie est valable un an, mais cela ne vous empêche pas d'aller voter si toutefois vous étiez rentré plus tôt chez vous. Le tout c'est d'y aller avant votre mandataire. Enfin sachez qu'on ne peut recevoir plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

A Dijon, pour toute personne dans l'incapacité physique de se déplacer pour établir sa procuration, le commissariat de police propose de prendre rendez-vous avec un officier de police judiciaire, qui se rendra chez la personne pour établir la procuration.

Pour faciliter vos démarches, pensez à prendre avec vous votre carte d'identité, un justificatif de domicile et toutes les informations concernant l'état civil du mandataire.