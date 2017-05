Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron élu président de la République, largement en tête également en Bretagne

Emmanuel Macron est le nouveau président de la République. Il est élu avec 65% des voix selon les premières estimations nationales. Marine Le Pen, elle, obtient 35% des suffrages. En Bretagne, les premiers dépouillement donnent également Emmanuel Macron largement en tête dans notre région.

Emmanuel Macron devient le nouveau président de la République française. Il bat Marine Le Pen avec plus de 65% des voix contre 35% pour la candidate du Front National selon les premières estimations d'Ipsos/ Sopra Steria.

Premiers chiffres : la Bretagne vote largement pour Emmanuel Macron

Dans les Côtes d'Armor, Emmanuel Macron obtient 69,5% des suffrages selon les premiers chiffres, qui portent sur 23% des bulletins pour le moment. Marine Le Pen, elle, atteint 30,5% des voix.

Dans le Morbihan, le dépouillement a également commencé. Les résultats, très partiels puisqu'ils portent sur 15% des bulletins pour l'instant, donnent également largement Emmanuel Macron vainqueur dans ce département avec plus de 70%.

Largement en tête dans le Finistère

Dans le Finistère, les premiers résultats partiels, portant sur environ 30% des bulletins, donnent Emmanuel Macron également loin devant, avec plus de 75% des voix pour Emmanuel Macron et seulement 24,9% pour Marine Le Pen

Réactions en Bretagne Ouest

"Tout commence ce soir" : Richard Ferrand, député du Finistère et secrétaire général du mouvement En Marche, a été un des premiers à réagir après la victoire d'Emmanuel Macron.

Gwendal Rouillard, député du Morbihan qui soutenait également Emmanuel Macron, félicite également le nouveau président de la République. "Je le félicite chaleureusement et je lui apporte mon soutien pour la réussite indispensable de son quinquennat" exprime-t-il dans un communiqué.

Dernier chiffre : l'abstention record

Ce scrutin du second tour est également marqué par l'abstention : plus de 25%, du jamais vu pour un second tour depuis 1969.