Présidentielle 2017 : François Fillon viendra à Caen le 5 avril

François Fillon , candidat Les Républicains à l'élection présidentielle, tiendra un meeting à Caen le 5 avril prochain.

Aprés Emmanuel Macron, en meeting le 4 mars prochain à Caen, c'est François Fillon qui est annoncé début avril dans la cité de Guillaume Le Conquérant. A quelques jours du 1er tour de scrutin , le candidat Les Républicains devrait tenir un meeting au zénith le mercredi 5 avril. François Fillon , qui a reçu depuis le début de sa campagne le soutien du maire LR de la ville Joël Bruneau, était déjà venu à Caen le 21 octobre dernier. Il avait rassemblé 500 personnes au centre des congrès.

Le soutien de nombreux élus normands de droite et du centre

Le vainqueur de la primaire de droite viendra dans une région où les principaux élus sont acquis à sa cause . Outre Joël Bruneau, François Fillon a le soutien du centriste et président de Région Hervé Morin. Philippe Bas , Alain Lambert et Jean-Léonce Dupont, les présidents respectifs des départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados font également partie de ses fervents supporters. Que fera en revanche le maire d'Hérouville Saint Clair et conseiller régional MODEM Rodolphe Thomas ? Quelque peu gêné aux entournures par la proposition d'alliance de François Bayrou avec Emmanuel Macron , il a expliqué en substance ce jeudi sur France Bleu qu'il se donnait un peu de temps pour arrêter sa position . "je demande à voir..." a insisté Rodolphe Thomas.