Présidentielle 2017 : François Rebsamen en faveur d'une collaboration avec Emmanuel Macron

François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon, a publié une tribune dans le quotidien Le journal du Dimanche, en faveur d'une collaboration avec le candidat d'En Marche! L'ancien ministre du Travail l'a confirmé à notre micro ce dimanche matin.

François Rebsamen, était en gare pour le train de la Présidentielle ce dimanche matin à Dijon. Le maire socialiste de la cité des Ducs, qui a publié une tribune dans le quotidien Le Journal du Dimanche où il estime "qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron semble en capacité de rassembler les progressistes de tous bords".

Pour l'ancien ministre de François Hollande , c'est assez simple : "Je suis socialiste je soutiens Benoit Hamon mais je constate à ce jour qu'Emmanuel macron est celui, pour les progressistes, qui est en situation de l'emporter, je ne dis pas qu'il va l'emporter, mais qu'il peut l'emporter. Et j'en profite pour mettre en garde sur le tripartisme voire le quadripartisme, car pour être qualifié pour le deuxième tour de l'élection législative il f faut faire plus de 12,5 % des inscrits et s'il y a des divisions chez les progressistes et bien il y aura des élus de droite et d’extrême droite, ce que je ne veux pas."