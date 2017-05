Présidentielle 2017 : "J'attends de voir ses actes", le maire du Havre Edouard Philippe

Au Havre, Emmanuel Macron arrive en tête de l'élection présidentielle avec 67,3% des voix, contre 32,6% pour Marine Le Pen. Comment le maire (Les Républicains) du Havre a-t-il réagit ? Edouard Philippe, ancien soutien d'Alain Juppé, qui, depuis plusieurs jours, prône la transcendance des partis.

C'est donc un homme de 39 ans qui est élu Président de la République. Un homme qui a construit un mouvement qui n'existait pas il y a un an. Un homme qui n'avait jamais affronté les urnes. Alors qui aujourd'hui pour gouverner avec Emmanuel Macron, élu Président de la République ? Le juppéiste et maire Les Républicains du Havre, Edouard Philippe, 46 ans, fera-t-il parti du futur gouvernement Macron ?

Après le résultat de l'élection présidentielle, dimanche soir, à la mairie du Havre, Edouard Philippe a attentivement regardé à la télévision les réactions, surtout celle venant de son camp. Mais il a aussi écouté avec attention le premier discours du nouveau Président Macron. Sa réaction après cette première intervention :

Je m'en réjouis, maintenant il doit passer de l'ordre du discours et de la campagne, à l'ordre du gouvernement et des actes" - Edouard Philippe, maire du Havre

Le maire du Havre va-t-il faire parti du futur gouvernement ?

Rumeurs, bruit de couloirs... En tout cas, dimanche soir, le maire du Havre n'en a pas dit beaucoup à la presse sur cette question.

"J'attends de voir ses actes" - Edouard Philippe

Le député de l'Eure, Bruno Le Maire, déjà partant

A la télévision, le député de l'Eure, Bruno Le Maire s'est lui clairement prononcé :

Je peux travailler dans une majorité de gouvernement" - Bruno Le Maire

"Après, c'est mon parti qui fera le choix qu'il voudra bien faire, mais entre une logique partisane et une logique d'intérêt général, entre une logique sectaire et une logique au service de la nation, mon choix est fait depuis très longtemps. L'heure est trop grave pour le sectarisme et le côté partisan, l'heure est à la France et à l'intérêt général"

Il a vite été rappelé à l'ordre par le patrons des Républicains, François Baroin, qui a déclaré que Bruno Le Maire, s'il rejoint la majorité présidentielle autour d'En Marche! trouvera "un candidat LR face à lui" aux élections législatives.

"Si Bruno Le Maire rejoint le gouvernement dans une dizaine de jours, de fait il quitte la famille, de fait il appartient à En Marche!", a ajouté M. Baroin.