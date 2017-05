Présidentielle 2017 : la participation en Isère en forte baisse à midi

À midi, 26,55 % des Isérois inscrits avaient voté. C'est deux points de moins que la moyenne nationale de 28,23 %.

Au premier tour, les électeurs isérois avaient voté un peu plus que la moyenne nationale. L'abstention n'était que de 20,74 %, contre 21,3% sur la France entière. Mais c'est la tendance inverse qui semble se dessiner pour le second de cette élection présidentielle.

À midi, seulement 26,55% des inscrits sur les listes électorales du département avaient voté, contre 28,23% en France. Au premier tour 29,03% des électeurs avaient voté à midi. Plus impressionnant encore, en 2012, à midi, au second tour, ce taux s'élevait à 36,11%.

Pluie et week-end prolongé

Selon les assesseurs de plusieurs bureaux de votes croisés à Grenoble, les électeurs sont arrivés plus tard, et certains pourraient être découragés par la météo maussade. Parmi les votants, un homme avoue que certains de ses amis "sont partis en long week-end avec le 8 mai, et n'ont pas fait de procuration".

Le taux de participation en Auvergne-Rhône-Alpes

On vote un (petit) peu plus en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en France ce dimanche. © Radio France

Le taux de participation national