Présidentielle 2017 : la saison des procurations a démarré

À quelques jours du premier tour de la présidentielle 2017, les files s'allongent devant les commissariats et tribunaux d'instance pour établir des procurations. À Strasbourg, des électeurs ont trouvé le bon plan pour éviter la foule : miser sur la pause déjeuner, notamment à l'hôtel de police.

À onze jours du premier tour, une activité de saison refait son apparition : faire sa procuration ! Devant les commissariats et tribunaux d'instance, les files commencent à s'allonger, notamment à Strasbourg. Certains redoutent les heures de pointe, tôt le matin et tard le soir jusqu'à 21h, et misent sur un créneau plus tranquille : la pause déjeuner où l'on fait moins la queue.

Démonstration avec deux collègues et amies rencontrées à l'hôtel de police de Strasbourg : Pauline et Louise travaillent dans la même entreprise loin du centre-ville, la voiture était donc incontournable. Elles garent leur véhicule en quatrième vitesse devant le commissariat. La première s'engouffre dans le bâtiment, l'autre fait le gué :

Je pense qu'on est garée sur une place interdite, donc mieux vaut éviter les amendes quand on remplit son devoir citoyen !

Pauline ressort déjà, c'est au tour de Louise. Tout s'enchaîne vite, les deux amies avaient minutieusement préparé leur expédition :

Déjà, on avait imprimé et pré-rempli nos demandes de procuration, ça accélère les choses et les policiers sont efficaces. On s'était renseigné aussi auprès d'une amie : elle est venue un soir à 21h, il y avait énormément de monde, elle a laissé tomber et s'est rabattue sur un commissariat au Neudorf un matin tôt, et là aussi il y avait déjà du monde.

La procuration, solution simple et économique

Louise envoie sa procuration à Mulhouse, Pauline à Wittenheim, chacune chez ses parents. Pour Louise, c'est la solution la plus simple et la plus économique :

Je viens d'entrer dans le monde du travail. Pendant mes études, j'ai beaucoup bougé dans différentes villes. Le plus simple était de laisser mon bureau de vote chez mes parents, ça m'économise le prix d'un trajet pour aller voter et c'est plus sûr.

Mission accomplie : nos femmes actives, soulagées, remontent dans leur voiture, l'opération aura pris moins d'un quart d'heure.

En ce moment, en moyenne, les commissariats et tribunaux bas-rhinois délivrent une centaine de procurations par jour.

Vous pouvez imprimer et pré-remplir les demandes de procuration et retrouvez les modalités ici.