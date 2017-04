Présidentielle 2017, la vague bleu marine déferle sur la Corse

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le deuxième tour de l’élection presidentielle. Mais en Corse, c’est bien la candidate du Front National qui a marqué les esprits à l’occasion du premier tour de scrutin, arrivant en tête dans les principales villes insulaires.

Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle. Le candidat « En marche » enregistre 23,9% des suffrages et sera opposé dans quinze jours à Marine Le Pen, l’autre qualifiée pour la finale. La candidate du Front National obtient 21,7% des suffrages. Suivent François Fillon, candidat « Les Républicains » avec 20% des voix, Jean-Luc Mélenchon engagé sous les couleurs « la France insoumise » qui totalise 19% des suffrages, Benoit Hamon, candidat du « Parti Socialiste » relégué loin derrière avec 6, % des voix.

La Corse toujours à contre-courant

La vérité nationale n’est cependant pas celle de la Corse. Et cela se vérifie une fois de plus à l’occasion de ce scrutin. Ici, c’est Marine Le Pen qui marque le plus les esprits. Sa venue en Corse, contestée, n’est plus qu’un mauvais souvenir. La candidate du Front National arrive en tête dans l'île. Elle recueille 42.788 voix (27,86%). Elle se positionne donc en première ligne devant François Fillon, 39.108 voix (25,51%), très loin devant Emmanuel Macron qui totalise 28.386 voix (18,49%). Suivent ensuite Jean-Luc Mélenchon, 21.092 voix (13,74%), Jean Lassalle, 8.742 voix (5,69%), Benoit Hamon, 5.756 voix (3,75%), Nicolas Dupont-Aignan, 4.430 voix (2,88%), Philippe Poutou obtient 1.373 voix (0,89%), François Asselineau, 963 voix (0,63%), Nathalie Arthaud, 495 voix (0,32%) et enfin Jacques Cheminade ferme la marche avec 352 voix (0,23%).

Non contente de remporter ce premier tour en Corse, Marine Le Pen arrive en tête également dans les principales villes insulaires. A Ajaccio, Bastia, Biguglia, Sartène, Propriano, Lucciana.

Marine Le Pen en tête à Ajaccio, Bastia, Sartène, Biguglia, Lucciana, Propriano. Fillon en tête à Borgo, Corté, Calvi, l'Ile Rousse — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) April 23, 2017

Les principales villes insulaires ont jeté leur dévolu sur la candidature de Marine Le Pen à l'occasion de ce premier tour de scrutin. Elles ont été imitées par de nombreuses autres communes de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, dont une dizaine de la communauté d'agglomération du pays ajaccien.