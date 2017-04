Présidentielle 2017 : le débat de France Bleu Saint-Étienne Loire et la Tribune Le Progrès ce jeudi

La présidentielle vue de la Loire. France Bleu Saint-Étienne Loire et La Tribune-Le Progrès propose ce jeudi 6 avril un grand débat avec les représentants ligériens des principaux candidats.

Dans le studio de France Bleu Saint-Étienne Loire , ils seront cinq pour décliner les programmes de leurs candidats dans le département de la Loire. Sophie Robert conseillère régionale et soutien de Marine Le Pen (FN). Régis Juanico député et partie prenante de la campagne de Benoît Hamon (PS). Jean-Louis Gagnaire député et soutien Emmanuel Macron (En Marche !). Christophe Faverjon maire d'Unieux qui fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). Jean-Pierre Taite conseiller régional et fidèle de François Fillon (LR).

Quels sujets évoqués ?

Avec ces cinq soutiens, nous aborderons plusieurs thématiques, avec d'abord les sujets nationaux notamment les affaires auxquelles sont confrontés certains candidats ou la grève qui paralyse la Guyane. Mais les cinq soutiens ligériens devront aussi répondre clairement à une question. Qu'est que leur candidat apportera au département de la Loire ? Est ce qu'il construirait la prison à Saint-Bonnet-les-Oules ? Comment ferait-il vivre les petites communes du département qui se plaignent des baisses des dotations ? Quelles entreprises aiderait-il à s'installer près de Saint-Étienne? Et aussi, après des agressions très préoccupantes dans certains établissements scolaires, comment l'éducation nationale peut-elle assurer sa mission.

Un débat qui promet des échanges percutants en tout cas. Notamment parce qu'il y a des protagonistes qui se connaissent très bien. On attend notamment la confrontation entre Jean-Louis Gagnaire et Régis Juanico, les deux députés socialistes qui ont misé sur deux chevaux différents- Emmanuel Macron et Benoit Hamon-. Même chose entre Sophie Robert et Jean-Pierre Taite habitués à batailler ferme au conseil municipal de Feurs.

Un débat animé par Julien Corbière pour France Bleu Saint-Étienne Loire et Dominique Goubatian pour La Tribune-Le Progrès.