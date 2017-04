Présidentielle 2017 - Le Front national espère une grande surprise au 2nd tour

Avec 21,7% des voix, Marine Le Pen se place en deuxième position du premier tour de la présidentielle, et sera donc présente au second tour. Mais en Bretagne, son score est bien inférieur.

15,33% des voix pour Marine le Pen en Bretagne : la candidate du Front National se place seulement en quatrième position dans la région. "Nous sommes très satisfaits du fait qu'elle soit 2ème au niveau national", élude Gilles Pennelle, élu régional Front National et porte-parole de Marine Le Pen.

En Bretagne nous faisons une forte percée dans la ruralité - Gilles Pennelle

"C'est une très belle performance dans une campagne qui a été difficile. En Bretagne je constate que nous faisons une forte percée dans la ruralité, dans la France qui souffre, dans la France qui a été oubliée."

Des réserves de voix pour le 2nd tour

Dès l'annonce des résultats, la grande majorité de la classe politique et des autres candidats a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage au Front national. La tâche s'annonce donc complexe pour Marine Le Pen. "C'est vrai, admet Gilles Pennelle, mais on a d'énormes réserves de voix. Dans les électeurs qui ont voté Monsieur Fillon il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas voter Monsieur Macron, chez Monsieur Dupont-Aignan, et des catégories populaires aussi qui ne veulent pas du libéralisme outrancier de Monsieur Macron qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. "

Gilles Pennelle est donc très optimiste : "Je pense qu'on va arriver à une grande surprise dans 15 jours : la victoire de Marine le Pen."