Présidentielle 2017 : le Girondin Philippe Poutou dans le 11 de départ

L'ouvrier de Ford Blanquefort est officiellement candidat à la présidentielle 2017. Le Conseil Constitutionnel a validé ses parrainages ce samedi matin (573 signatures). En 2012 le candidat du NPA avait recueilli 1.15 % des suffrages au premier tour.

France Bleu Gironde : Il y a encore un mois votre candidature s'annonçait compliquée. Aujourd'hui vous êtes soulagé ?

Philippe Poutou : C'est vrai qu'on est à la fois surpris et en même temps très soulagé. On avait bien senti ces derniers jours une dynamique avec beaucoup d'encouragements autour de nous. Cette fois-ci c'est fait. Je reçois énormément de messages des amis et ça fait plaisir. Maintenant on va pouvoir mener une vraie campagne.

Justement, quels sont les objectifs de cette campagne ?

On va faire entendre une voix différente, d'en bas, pour dénoncer la société capitaliste et fixer une perspective de lutte sociale. L'avantage c'est que dans les 5 semaines qui nous restent avant le premier tour on va pouvoir se faire entendre.

Quel est le message que vous souhaitez faire passer ?

On souffre en France de ce discours dominant qui écrase tout. Nous on va essayer de percer avec autre chose. Y a un ras le bol du chômage, de la crise et de l'austérité. Nous on va faire entendre une autre voix qui va sans doute faire du bien à plein de monde et nous redonner confiance. La campagne elle peut servir à retrouver de la "pêche" pour mener des batailles.