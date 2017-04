Présidentielle 2017 : le Loiret coupé en deux

Dans le Loiret, Marine Le Pen devance Emmanuel Macron pour 156 voix, les deux candidats obtiennent 23,5% des suffrages. Le Loiret est en fait divisé en deux : d'un côté les zones rurales qui votent Le Pen, et de l'autre les secteurs urbains qui votent Macron.

Avec ce premier tour de la présidentielle 2017, le Loiret est coupé en deux : c'est comme si le clivage gauche-droite avait explosé, pour laisser place à un clivage ville/campagne. Un symbole résume cela : sur les 22 communes que compte Orléans Métropole, Emmanuel Macron est en tête dans 21 communes (seule Ormes fait figure d'exception) ! Et avec des scores très élevés : 29% à Orléans, 32% à Olivet, 34% à Combleux - pour les fiefs de la droite - 26% à St Jean-de-la-Ruelle, 29% à St Jean-de-Braye, 31% à Semoy - dans des villes classées à gauche. On peut y ajouter des communes proches de l'agglomération orléanaise, comme Loury, St Ay, Darvoy, Jargeau, Mareau-aux-Prés, etc, où le candidat d'En Marche ! est également arrivé en tête.

A l'inverse, Marine Le Pen confirme son enracinement dans le milieu rural : la Beauce, le Giennois, le Malesherbois et surtout le Gâtinais, où elle dépasse parfois les 40% comme à Mérinville et à Rozoy-le-Vieil, avec une pointe à 44% à Aillant-sur-Milleron. La candidate FN est ainsi en tête dans les 3 quarts des communes du Loiret - mais les villes de taille importante sont rares : il y a seulement Gien, Amilly et Pithiviers. Au total, Marine Le Pen progresse de 3 points par rapport à 2012, et n'a jamais eu autant de bulletins en valeur absolue (84 000 voix dans le Loiret, c'est 4 000 de plus qu'au second tour des régionales). Mais cette performance est éclipsée par le recul relatif du FN si on compare avec les régionales : en baisse de 8 points dans le Loiret, le parti d'extrême droite notamment n'a pas confirmé sa percée de décembre 2015 dans l'agglomération orléanaise (Marine Le Pen a obtenu hier 12% des voix à Orléans, le même score qu'en 2012).

Faiblesse de la droite et effondrement du PS

Le Loiret, terre de droite, a joué les infidèles. D''habitude dans le Loiret, le candidat de droite obtient 4 points de + que la moyenne nationale. Ce n'est pas le cas cette fois-ci : avec 21%, François Fillon fait à peine mieux que son score national et plonge de 8 points par rapport à Nicolas Sarkozy il y a 5 ans. Le soutien de personnalités locales comme Serge Grouard n'y a rien changé. François Fillon n'est en tête que dans une quarantaine de communes, dont une seule ville : Montargis, où il obtient 24%.

L'effondrement du PS est encore plus spectaculaire : Benoît Hamon fait moins de 6% dans le Loiret, il est même devancé par Nicolas Dupont-Aignan ! L'électorat socialiste a préféré Emmanuel Macron mais aussi sans doute Jean-Luc Mélenchon qui recueille 16% des voix, en progression de 7 points par rapport à 2012. Jean-Luc Mélenchon qui n'est en tête que dans une seule commune du Loiret : le fief communiste de Chalette-sur-Loing, avec 28% des voix.