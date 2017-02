Présidentielle 2017: les immigrés suggèrent une immigration choisie

Le thème de l'immigration n'est pas encore apparu dans les discours des candidats à l’élection présidentielle. Mais à Avignon les immigrés savent que les candidats s'en empareront dans les semaines qui viennent.

La campagne pour l'élection présidentielle est lancée. France Bleu ne publiera pas de sondage, mais donne la priorité aux reportages sur les attentes des Français. Le thème de l'immigration n'est pas encore apparu dans les discours des candidats, mais sur ce marché, les habitants d'un quartier populaire d'Avignon sont prêts à tout entendre sur l'immigration pendant la campagne électorale, "comme à chaque campagne électorale" disent-ils .

Immigrés employés dans le bâtiment, enfants d'immigrés ouvriers agricoles, Français aux racines marocaines, ces Avignonnais associent immigration et travail.

Ils souhaitent "moins d'immigration, faire le tri entre les immigrés et refuser ceux qui n'ont pas de diplômes". D'autres préconisent une"immigration choisie pour ne pas faire entrer n'importe qui". Certains immigrés pointent aussi "l'immigration de l'Est et son esclavage moderne".

"Il ne faut pas faire entrer n'importe qui. Il faut une immigration choisie" Aziz

