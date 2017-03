Présidentielle 2017 : les jeunes rouennais tentés par l'abstention

A moins de deux mois de l'élection présidentielle, les jeunes rouennais sont nombreux à prévoir de bouder les urnes : manque de confiance envers les candidats, pas ou peu de propositions pour les intéresser au scrutin... L'abstention est une option entrevue par beaucoup de 18-24 ans.

En 2012, ils étaient environ 27% à ne pas avoir voté pour l'élection présidentielle. Et à l'approche du scrutin du mois d'avril, les jeunes rouennais, comprenez les 18-24 ans, ont encore une fois de sérieux doute sur l'intérêt d'aller glisser un bulletin dans l'urne pour désigner le prochain président de la République. Entre manque de confiance et impression de non-représentativité, ils sont de nombreux à se demander s'ils ne vont pas s'abstenir.

Des programmes pas assez intéressants

A 24 ans, Anis n'a jamais voté et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Il ne se retrouve pas dans les propositions des candidats. "C'est vide, ce ne sont que des sujets quelconques. J'ai l'impression que les candidats ne cherchent pas vraiment à changer les choses. Ils ne touchent qu'aux détails, à rien d'utile", explique le jeune homme, amer.

Des programmes qui paraissent vides sans doute parce que la campagne ne les met pas vraiment en valeur selon Clément. A 18 ans, il va voter pour la première fois mais l'admet : il n'est pas emballé par le scrutin. "Ce qui ressort le plus, c'est les mauvais côtés des candidats plutôt que les bonnes choses qu'ils proposent vraiment. On a l'impression que ça repose plus sur les critiques que sur les nouvelles propositions, du coup ça ne fait pas rêver d'aller voter pour quelqu'un qui est le moins pourri plutôt que pour celui qui propose le meilleur programme."

L'autre problème pointé du doigt par les jeunes, c'est le problème de la représentation. Les 18-24 ans ont le sentiment que les candidats ne prennent pas assez en compte leurs envies. "On ne se sent pas représentés, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra", déplore Pierre. La jeunesse leur semble particulièrement absente des projets des candidats comme l'explique Charlène : "Malheureusement c'est quelque chose qui est mis à l'écart sur ce scrutin. Du coup on choisit en se basant sur d'autres critères ou d'autres propositions, un peu par défaut" concède cette rouennaise de 21 ans qui ira malgré tout voter et a déjà choisi son candidat.

Je trouve que la politique n'est pas fiable

Si certains jeunes choisissent aussi de bouder les urnes, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance envers les candidats. "Je ne crois pas trop en leur propositions. Après, je verrai qui sera candidat et si je m'intéresse au scrutin mais pour l'instant je trouve que la politique n'est pas fiable", confie Amandine. A ses côtés, son petit copain Aliou opine du chef. "Moi j'ai voté François Hollande en 2012 et aujourd'hui je suis déçu. J'ai l'impression qu'il n'a pas réalisé ses promesses notamment envers la jeunesse. Du coup je pense que quelle que soit la personne qu'on va élire demain, il n'y aura pas forcément de changement."

Enfin, certains admettent refuser de se rendre dans l'isoloir parce qu'aucun candidat ne leur plaît et que le vote blanc n'est pas assez reconnu. "Tout le monde s'en fout du vote blanc ! J'ai déjà voté blanc mais je me suis rendu compte que c'était un coup d'épée dans l'eau alors que justement je voulais montrer mon désintérêt de la politique à cause des programmes", s'emporte Pierre. Et le jeune de 23 ans de s'interroger : "Est-ce que ça ne revient pas au même de ne pas voter ou de voter blanc ?"