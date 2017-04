Présidentielle 2017 : les militants de François Asselineau misent tout sur le Frexit

Les militants de l'UPR, le parti de François Asselineau ont essayé de convaincre les derniers indécis à quelques jours de l'élection présidentielle. Un mot pour attirer les passants : le Frexit, la sortie de l'union européenne.

Les militants UPR sont équipés : un magazine fait maison avec les programmes des différents candidats, un tract et un livret avec les nouveaux billets de Francs, pensés par leur candidat, François Asselineau. A une semaine du premier tour, il faut attirer les regards et convaincre les derniers indécis. Ils ont choisi de parler Frexit c'est à dire sortie de l'union européenne. C'est le fer de lance de François Asselineau, ce candidat du parti de l'union populaire républicaine.

"La sortie de l'union européenne, c'est un sacrilège, nous on essaye de faire comprendre qu'au contraire, ça serait bien pour la France." - Francine Painblanc, militante UPR.

Frexit : stratégie gagnante

Et le Frexit, ça passe ou ça casse. Certains passants du marché de Nontron, ce samedi matin, tourne le dos dès qu'ils entendent parler de la sortie de l'union européenne. D'autres ne connaissent même pas le candidat et quelques curieux prennent les tracts comme Pascale, une retraitée du Nontronnais. "Je l'ai entendu sur BFM, le soir du grand débat avec les 11 candidats et il nous a plu avec mon mari, surtout sur l'union européenne." Alors Pascale votera pour lui au premier tour même si elle sait déjà qu'il n'ira pas plus loin.C'est un autre passant qui répondra à Francine la militante "Laissez tomber, il ne fera même pas 2%" !", mais Francine a sa réponse : "Votez pour lui, je vote pour lui et comme ça il fera plus de 2% !" En attendant, le candidat a réuni plus de 150 adhérents en Dordogne.

