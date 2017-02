Présidentielle 2017 : les petits candidats tentent de séduire les maires isérois

Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 17 mars pour réunir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter. En Isère, les maires des petites communes sont très courtisés.

"Un jour c'est pour défendre les communes rurales, le lendemain les citoyens, le troisième jour, les animaux", Gérard Seigle Vatte, maire de Paladru

Des coups de fil, des courriers mais aussi de nombreux mails, Gérard Seigle Vatte, le maire de Paladru en Isère, a déjà reçu une quinzaine de demandes de parrainage. L'élu est sollicité quasiment chaque jour par des personnes qui rêvent d'être candidat (e) à la présidentielle. "Un jour c'est pour défendre les communes rurales, le lendemain une défense citoyenne, le troisième jour, les animaux, j'ai eu aussi un colonel des armées". La plupart de ces demandes ont fini à la poubelle car Gérard Seigle Vatte n'a pas l'intention de parrainer qui que ce soit. Et cette décision n'a rien à voir, dit-il, avec le fait que tous les parrainages seront désormais publics : "Je n'ai jamais demandé la couleur politique de mon conseil municipal. On travaille dans un très bon esprit de cohérence et pour garder cet esprit je vais m'abstenir de parrainer un candidat".

"Il a des choses à dire, il faut qu'il ait la parole", Jean Gallien, maire de La Chapelle de la Tour a décidé de parrainer un candidat

À La Chapelle de la Tour, dans le nord Isère, le maire n'a pas non plus d'étiquette politique mais ça n'empêche pas Jean Gallien de parrainer un candidat. Il a choisi le député centriste Jean Lassalle : "Il est un peu défenseur de la ruralité et il n'a pas peur. C'est un gars qui est capable de chanter dans l'Assemblée nationale, de faire une grève de la faim pour sauver une usine de sa vallée. Il a des choses à dire, il faut qu'il ait la parole". Pour Jean Gallien, le parrainage est un acte démocratique plus que politique. Si Jean Lassalle réussi à être candidat, l'élu isérois ne votera pas pour lui.