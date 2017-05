Présidentielle 2017 : les réactions dans la Marne et les Ardennes

Au second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages dans la Marne avec avec 57,01% des voix, et avec 50,73% dans les Ardennes. Retrouvez les réactions dans la Marne et les Ardennes.

Emmanuel Macron est donc le nouveau président de la République. Il l'emporte avec 66,06% des suffrages face à Marine Le Pen au niveau national. Dans les Ardennes, il s'impose d'un cheveu avec 50,73% des voix. Emmanuel Macron devance Marine le Pen d'un peu moins de 2 000 voix. Dans la Marne, la victoire est plus nette. Le nouveau Président de la République obtient 57,01% des suffrages. Il a 35 000 voix de plus que Marine le Pen qui obtient 42,99 %.

Les réactions dans la Marne et les Ardennes

Aïna Kuric, la référente du mouvement En Marche dans la Marne est déjà prête à se lancer dans la seconde campagne, celle des législatives. En attendant, elle parle des premières mesures que va prendre le nouveau président Emmanuel Macron.

Aïna Kuric, référente du mouvement En Marche dans la Marne. Le mouvement regroupe 1500 adhérents dans ce département Copier

De son côté, dans un communiqué publié dimanche soir à l'annonce des résultats, le Président de la région Grand Est, Philippe Richert a annoncé qu'à présent il fallait se concentrer sur les législatives. Pour lui, il faut recréer une union mais une union de droite.

La joie des militants d'En Marche à l'annonce du nom du nouveau président © Maxppp - Michael Kappeler

Philippe Richert, président de la Région grand Est Copier

Chez les militants frontistes, c'est une déception que Marine Le Pen n'arrive qu'en seconde place. Elle récolte 42,99% des voix dans la Marne et 49,27% dans les Ardennes mais d'après Baptiste Philippot, responsable départemental du Front National dans la Marne, les frontistes arrivent avec une forte opposition en vue des législatives.

Baptiste Philippot, responsable départemental FN dans la Marne Copier

Au niveau national, l'abstention, le vote blanc et le vote nul représentent tout de même 1 électeur sur 3.