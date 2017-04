Présidentielle 2017 - En Bretagne, la France Insoumise n'a pas de regret

Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Le candidat d'En Marche est arrivé en tête dans tous les départements bretons, contrairement à Marine Le Pen, qui ne se place que 4ème. Autre surprise bretonne : Jean-Luc Mélenchon,4ème en France, 2ème en Bretagne.

Avec 19, 28% des scrutins, Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position en Bretagne, mais au niveau national, le candidat de la France Insoumise n'est que 4ème et ne sera donc pas présent au second tour.

On a fait une excellente campagne, on n'a pas de regret à avoir - Stéphane Blondin

"On a fait une excellente campagne, se félicite tout de même Stéphane Blondin, soutien de Jean-Luc Mélenchon à Quimper. On n'a pas de regret à avoir de ce coté là. On a remis l'humain au centre de la campagne". Pas de regrets non plus au sujet de l'absence d'alliance avec le candidat du parti socialiste, Benoit Hamon.

Pas de consigne de vote pour l'instant pour le second tour

Jean-Luc Mélenchon a surpris hier soir, en n'appelant pas à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National au second tour. "En l'occurrence, il est mandaté pour être le représentant de la France Insoumise, donc c'est normal qu'il appelle les gens à prononcer un choix", répond Stéphane Blondin.

Les représentants de la France Insoumise se prononceront donc une fois la décision des militants connue. Mais "à titre personnel, [je voterai] oui" précise le militant, favorable à un vote Macron au second tour.