Présidentielle 2017 : les Républicains de Dordogne croient plus que jamais à la victoire de François Fillon

A quelques jours du scrutin, les militants Les Républicains de Dordogne disent croire de plus en plus à une qualification de François Fillon pour le second tour de la présidentielle. Ils tractaient ce mercredi sur le marché de Périgueux

L'élection présidentielle, c'est dimanche. Sur le marché de Périgueux, les partisans de François Fillon ont donc tenté de convaincre ce mercredi les passants.

Des militants Républicains qui croient plus que jamais à une qualification pour le second tour de la présidentielle pour leur champion. Car les sondages le donnent au coude à coude avec Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron. Mercredi sur le marché, les militants ont donc tenté de mobiliser portés par des sondages récents qui montrent un resserrement des courbes.

"Je pense qu'il va se qualifier pour le second tour, j'y crois plus que jamais" dit Agnès

Les sympathisants aussi y croient à nouveau : "moi j'ai l'impression qu'il va coiffer les autres, parce que des conneries, ils en ont tous fait, Fillon il est dans la sagesse, et dans les indécis, il va y avoir beaucoup de gens qui vont le choisir" dit un périgourdin.

Menaces terroristes autour de la Présidentielle

François Fillon qui aurait été - avec d'autres candidats- dans le viseur des deux homme radicalisés arrêtés à Marseille. Ils projetaient vraisemblablement une action violente contre la présidentielle française. Les forces de l'ordre ont donc demandé à François Fillon de porter un gilet pare-balles lors de son meeting de lundi à Nice, ce qu'il a refusé. Une attitude courageuse estime Michel Bazin délégué LR de la 1ere circonscription (vallée de l'Isle) qui fait de lui un vrai Homme d'Etat :

"Il a toujours été protégé comme premier ministre, et là on s'aperçoit qu'il y a l'homme d'Etat, il a montré qu'il pouvait faire face, il faut avoir les épaules solides, un mental d'acier, on a quand même un grand homme d'Etat qui sait faire face à l'adversité" dit-il