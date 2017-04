Présidentielle 2017 - Les résultats et les réactions en Bretagne Ouest

Les résultats se précisent de plus en plus en Bretagne Ouest. Emmanuel Macron est en tête dans le Morbihan et dans le Finistère, Marine Le Pen arrive en deuxième place seulement dans le Morbihan mais pas dans le Finistère, où elle est devancée par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Les premiers résultats partiels commencent à tomber en Bretagne, qui portent pour l'instant sur 20% des inscrits dans le Morbihan et 18% des inscrits du Finistère.

Ils donnent Emmanuel Macron en tête en Bretagne, dans le Morbihan et dans le Finistère. Marine Le Pen arrive elle en deuxième place aussi dans le Morbihan mais pas dans les autres départements bretons, où elle est devancée par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Résultats dans le Finistère

A Brest, les résultats partiels donnent Emmanuel Macron en tête, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Benoit Hamon arrive lui en troisième position.

résultats #Presidentielle2017 à #Brest : Macron 28 Mélenchon 23 Fillon 15 Hamon 14 Le Pen 13 — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Dans le Finistère, sur 87% des inscrits, Emmanuel Macron arrive en tête avec 29%, Jean-Luc Mélenchon deuxième avec 19,6%, François Fillon 18% et Marine Le Pen en quatrième position avec 14,2%. Benoit Hamon, dans son département de naissance, est crédité d'un peu plus de 10%.

#Presidentielles2017 Résultats partiels dans le #Finistere : Macron 29, Melenchon 19,6, Fillon 18 et Le Pen 14,2. Hamon dépasse les 10% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

A Douarnenez (29), Emmanuel Macron est également en tête avec 27,6% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtient 23,6%.

Résultats #Presidentielles2017 à #Douarnenez : Macron 27.6% , Mélenchon 23.7% Fillon 17.2% , Le Pen 12% , Hamon 11.1% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Résultats dans le Morbihan

Dans le Morbihan, selon les résultats partiels comprenant presque la totalité des résultats attendus, Emmanuel Macron est premier avec 27,8% des voix, devant François Fillon avec 20,9%. Marine Le Pen atteint 17,7% des suffrages et Jean-Luc Mélenchon 17,4%.

#Presidentielles2017 Résultats partiels dans le #morbihan : Macron 27,5, Fillon 20,6, Le Pen 18,7 et Mélenchon 17,2 — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Les résultats de chaque ville commencent à tomber, comme à Vannes, préfecture du Morbihan :

Résultats #Presidentielles2017 à #Vannes : Macron 31.6% , Fillon 27.2% , Mélenchon 15.2% Le Pen 10.8%, Hamon 8.5% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Les résultats à Lorient (56). Marine Le Pen gagne 2% par rapport à la dernière élection présidentielle en 2012. Une évolution à suivre grâce à notre infographie.

Résultats #Presidentielles2017 à #Lorient : Macron 29.4% , Mélenchon 20.9% , Fillon 17% , Le Pen 15% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Toujours dans le Morbihan, Pontivy a placé Emmanuel Macron en tête, suivi de François Fillon :

Résultats #Presidentielles2017 à #Pontivy : Macron 30.9% , Fillon 19.9% , Mélenchon 17.7% , Le Pen 15.1% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Résultats dans les Côtes d'Armor

Emmanuel Macron arrive également en tête dans le département des Côtes d'Armor, suivi par Jean-Luc Mélenchon.

Réactions au Parti Socialiste

Jean-Jacques Urvoas, ministre actuel de la Justice, appelle à voter Emmanuel Macron dans un communiqué. Mais en précisant qu'il ne valide pas "sa pensée libérale".

Pour écarter le péril de la régression, pour lutter contre l’ext. droite & pour demain pouvoir faire renaitre l’espérance, je vote Macron. — Jean-Jacques Urvoas (@JJUrvoas) April 23, 2017

Jean-Marc Tanguy, membre du Parti Socialiste, appelle lui aussi à voter pour Emmanuel Macron. "Notre seul ennemi, c'est le FN" déclare-t-il.

Les élus bretons pour Emmanuel Macron

Gwendal Rouillard, député PS du Morbihan, appelle à voter Emmanuel Macron au second tour, candidat qu'il soutient depuis le début de la campagne : " les Français ont placé Emmanuel Macron en tête du premier tour et j'en suis très heureux. Pour le second tour, je voterai une nouvelle fois pour sa candidature" , annonce-t-il dans un communiqué.

Karim Ghacem, responsable En Marche à Quimper, se dit "heureux mais pas complétement car Le Pen est au second tour".

Je me suis engagé en politique en 2002 et ça me rappelle de mauvais souvenirs", Karim Ghacem, responsable En Marche à Quimper

Réactions de la droite bretonne

Ludovic Jolivet, le maire Les Républicains de Quimper, a réagit : "J'en appelle à l'unité nationale. Ne pas faire comme en 2002. Le futur président devra prendre tous les électeurs en compte".

Ronan Loas, le maire de Ploemeur dans le Morbihan, vient de réagir sur Twitter. Il appelle à voter pour Emmanuel Macron, en tant que seul candidat républicain.

Agnès Le Brun, maire de Morlaix (29) les Républicains, déclare dans un communiqué : "Parce que je ne crois pas au projet économique et social de Marine Le Pen qui conduirait la France à la ruine et au chaos, j'apporterai mon suffrage à Emmanuel Macron".

A Morlaix, les résultats partiels donnent François Fillon, le candidat soutenu par Agnès Le Brun, seulement en troisième position également, derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Résultats #Presidentielles2017 à #Morlaix : Macron 28.3% , Mélenchon 25.9% , Fillon 16% , Hamon 14.3% , Le Pen 9% — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 23, 2017

Réactions au Front National

Seule réaction du côté du Front National, celle de Gilles Pennelle, conseiller régional FN de Bretagne, dans un tweet :

Bravo Marine!

Fier d'être avec toi! pic.twitter.com/adcO8alw3t — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) April 23, 2017

L'évolution du vote en Bretagne depuis 1995

L'exemple de Quimper :