Présidentielle 2017 | Marine Le Pen en meeting à Monswiller : "Je vous rendrai l'Alsace"

1.600 spectateurs ont fait le déplacement ce mercredi soir à Monswiller en Alsace pour le meeting de Marine Le Pen. Lors d'un discours de près de deux heures, la candidate frontiste a promis un abandon des régions fusionnées et de l'appellation Grand Est au profit de l'ancienne région Alsace.

Ils étaient 1.000 à l'intérieur, près de 600 à l'extérieur : la salle du Zornhoff à Monswiller dans le Bas-Rhin était comble pour le meeting de Marine Le Pen ce mercredi soir.

Pour son unique meeting en Alsace, la candidate frontiste s'est fendue d'un discours de près de deux heures, conclu par une traditionnelle Marseillaise. Guillaume, costume gris et cravate bleue, s'est mis sur son 31 pour accueillir sa candidate dans cette commune de 2.100 habitants :

La venue de la future présidente dans un petit village d'Alsace, c'est un événement ! Autrefois, on mettait ses habits du dimanche pour aller à la messe : c'est un peu pareil ce soir, Marine méritait bien un costume.

Sur scène, Marine Le Pen sait trouver les mots pour toucher son auditoire : elle annonce d'emblée l'abandon des régions fusionnées et de l'appellation Grand Est "qui ne repose sur rien, qui n'a aucune histoire et qui ne fonctionne pas du tout" pour revenir aux anciennes régions :

Je vous rendrai l'Alsace !

La candidate FN n'a fait en revanche aucune allusion aux nouvelles révélations du Canard enchaîné sur des soupçons d'emplois fictifs au sein du Conseil régional du Nord-pas-de-Calais ou au tacle de Philippe Poutou, candidat du NPA, lors du débat de mardi soir.

Une fois la star partie, il y a foule au stand de produits dérivés baptisé "La vitrine de Marine". Marie-Hélène Lacoste de Lareymondie, élue Front national au Conseil régional du Grand Est et candidate aux prochaines législatives, a jeté son dévolu sur les stylos de la marque Bic "de fabrication française", un porte-clé et une rose bleue, "symbole de la campagne", à épingler au revers de la veste, "une rose qui existe en pendentif et en boucles d'oreille", à saisir pour la modique somme de 15 euros.

Les produits dérivés estampillés Marine Le Pen ont remporté un grand succès à Monswiller © Radio France - Olivia Cohen

Le meeting, lui, était bien évidemment gratuit, tout comme la location de la salle, mise gracieusement à disposition de la candidate frontiste par la mairie de Monswiller.