Présidentielle 2017 : qui parraine qui en Creuse ?

Les élus ont jusqu’au 17 mars pour parrainer leur candidat à l’élection présidentielle. En Creuse, ils sont pour l’instant 62 élus à avoir fait leur choix. Tour d’horizon.

Tous les élus : conseillés départementaux, régionaux, maires et maires délégués, ainsi que tous les parlementaires ont jusqu’au 17 mars 18 heures pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. En Creuse pour l’instant 62 élus sur près de 300 ont décidé de le faire.

Hamon en tête des parrainages en Creuse

Ce n’est pas vraiment une surprise en Creuse, terre de gauche, c’est Benoit Hamon qui a le plus de succès. Pour l’instant, il obtient 26 parrainages sur 62. Parmi bien eux on compte bien sur Michel Vergnier, le député-maire de Guéret qui soutient Hamon depuis le début. Mais on a aussi le sénateur Jean-Jacques Lozach qui préférait pourtant Manuel Valls durant les primaires de gauche. Toujours à gauche six élus parrainent Jean-Luc Mélenchon et trois Philippe Poutou.

Des élus avec Juppé

Puis il y a ceux qui sont avec Emmanuel Macron, ils sont huit dans le département. A droite, c’est un peu plus éparpillé. Cinq élus parrainent François Fillon, le candidat LR et trois élus donnent même leur voix à Alain Juppé qui n’est pas candidat.

Lassalle, Dupont-Aignan, Tauzin, Marchandise...

Après, il y a aussi des élus qui se démarquent. Ceux qui parrainent : Jean Lassalle, Michèle Aliot-Marie, Nicolas Dupont-Aignan, Charlotte Marchandise ou encore François Asselineau. Et puis encore plus étonnant, le maire de La Chapelle-Baloue, Jacky Martinet, soutient Didier Tauzin : ancien Général de l'armée mis en cause notamment dans le génocide Rwandais.

Pas de parrainage FN en Creuse

Un autre particulier en Creuse, pour le moment, il n’y a aucun parrainage pour Marine Le Pen, la candidate du Front National. Mais les choses peuvent encore évoluer les élus ont jusqu’au 17 mars 18 heures pour parrainer un candidat.

Pour savoir quel candidat vos élus ont parrainé, vous pouvez entrer leur nom ou le nom de votre commune dans le champ recherche du tableau ci-dessous ▼