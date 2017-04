Présidentielle 2017 - Selon Pierre Karleskind, " les français donneront une majorité à Emmanuel Macron "

Emmanuel Macron a trusté le premier tour de la présidentielle : il arrive en tête en France et dans l'ensemble des départements bretons. Mais pour gagner le second tour, il va devoir continuer à convaincre les électeurs des autres candidats.

Mobiliser les électeurs au second tour : ce sera le pari d'Emmanuel Macron, qui va devoir rassembler des électeurs aussi variés que ceux de François Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon.

Mais pour Pierre Karleskind, référent d'En Marche dans le Finistère, ce ne sera pas un problème. "Emmanuel Macron a déjà eu énormément de mots de rassemblement pendant la campagne. Sur les 2 semaines qui viennent on va continuer à convaincre".

Les bretons ont bien compris ce que nous proposons - Pierre Karleskind

Mais cette position ne relève-t-elle pas d'un numéro d'équilibriste ? "Pendant plusieurs mois on nous a dit : on ne comprend pas votre démarche. Je constate que les français, et singulièrement les bretons, eux l'ont compris la démarche. Les bretons ont bien compris ce que nous proposons."

"Ce n'est pas le grand écart, continue le porte-parole d'Emmanuel Macron dans le Finistère. C'est simplement de dire : qu'est-ce qui fait avancer la France à Gauche, qu'est ce qui fait avancer la France à droite, qu'est-ce qui fait avancer la France ensemble et comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire avancer la France."

Obtenir une majorité à l'Assemblée Nationale

Autre défi pour Emmanuel Macron, s'il est élu : obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors des législatives. Mais pas de souci pour Pierre Karleskind : "Il y a quelques semaines on nous disait ça va être compliqué pour Emmanuel Macron d'être au 2nd tour. Tout semblait compliqué."

"Moi je ne me fais pas d'inquiétude sur le fait que les français donneront une majorité à Emmanuel Macron. S'ils élisent Emmanuel Macron dans deux semaines, c'est pour qu'il agisse. Et pour agir il lui faut une majorité à l'Assemblée Nationale. Nous aurons des candidats sur l'ensemble des circonscriptions, et en particulier dans le Finistère."