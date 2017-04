Présidentielle 2017 : sur le marché de Périgueux, les militants socialistes veulent encore y croire

A trois jours de la présidentielle 2017 les tractages sur les marchés se multiplient. Ce mercredi, à Périgueux, de nombreux partis étaient présents entre les étals. Les socialistes soutiens de Benoît Hamon étaient là eux aussi avec l'espoir de convaincre les indécis

J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les partis s'activent pour tenter de faire passer les idées de leurs candidats respectifs. Vous avez sans doute déjà reçu dans votre boîte aux lettres les professions de fois des 11 candidats.

Et les militants eux s'activent. Boîtage, collage et bien sûr surtout tractage sur les marchés. Ce mercredi sur celui de Périgueux, les partisans de Jacques Cheminade mais aussi de Jean Luc Mélenchon et de François Fillon étaient présents.

Tout comme les socialistes, soutiens de Benoît Hamon. Benoît Hamon, crédité d'environ 8% des intentions de vote dans quasiment tous les sondages. Et donc qui paraît distancé dans la course au second tour de la présidentielle. Pas de quoi décourager ses militants qui ont battu le pavé mercredi sur le marché.

"Il y a 30 à 40% des gens qui vont voter qui ne sont pas déterminés, donc ce sont ces personnes là que nous essayons de convaincre pour être au deuxième tour" dit Mireille Volpato en charge de la campagne de Benoît Hamon en Dordogne

Des électeurs de gauche... un peu perdus

Le problème, c'est que les électeurs les plus convaincus par Benoît Hamon hésitent parfois sur le vote. Non par manque de conviction. Mais parce qu'ils se demandent s'il ne faut pas faire un vote utile dès le premier tour pour faire passer le candidat mieux placé selon les sondages, à savoir Emmanuel Macron.

"Si on se fie aux sondages, c'est mal parti , et c'est dommage. Mais je n'ai pas envie de voir un duel Fillon/ Le Pen au deuxième tour et le vote utile, ce serait Macron" dit Jean Pierre, sympathisant socialiste. "S'il le faut, j'irai voter Macron, en me bouchant le nez" dit-il.

"La campagne a commencé tard, certains ont pensé plus à leur carrière qu'à l'intérêt général" plaide Mireille Volpato, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine et coordinatrice de la campagne de Benoît Hamon en Dordogne.